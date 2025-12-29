Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

許紹雄離世兩月許家再現歡顏 遺孀龍嬿而現身家庭聚會 一頭白髮身形明顯消瘦

影視圈
更新時間：18:00 2025-12-29 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-29 HKT

TVB「金牌綠葉」許紹雄（Benz雄）於今年10月因病離世，終年75歲，消息震驚娛樂圈。其遺孀龍嬿而及女兒許惠菁（Charmaine）在喪夫、喪父後一直表現哀傷，令人心痛。事隔兩個月適逢聖誕佳節，許家舉辦了一場溫馨的家庭派對，龍嬿而於曝光最新狀態，似乎在家人的陪伴下，已逐漸走出陰霾。

龍嬿而消瘦現身聖誕派對

在曝光的聖誕派對照片中，許家豪宅佈置溫馨，充滿節日氣氛。主角龍嬿而穿著深色上衣配白色背心，與女兒、妹妹陳寶儀及繼子一家等眾多親友齊聚一堂。從大合照可見，站在右邊第一位的龍嬿而面色紅潤，精神看來相當不錯，不過身形跟兩個月上山送別亡夫時明顯有消瘦之感。她手持聖誕禮物，與親友們一同開心合照，臉上掛著久違的燦爛笑容。而繼子一家三口就站在照片的左側。

相關閱讀：許紹雄離世｜Benz雄與老婆龍嬿而相愛逾30年 與繼子關係佳 太太擁國家級祖業

龍嬿和外甥女玩作一團

在另一張照片中，龍嬿更與外甥女等後輩玩作一團，被逗得彎腰大笑，場面溫馨又歡樂。看來在家人的支持與陪伴下，龍嬿正努力走出喪夫之痛，以積極的態度迎接新生活。

許惠菁自爆每日以淚洗面

雖然母親狀態漸好，但女兒許惠菁對父親的思念之情仍溢於言表。她在社交媒體上載了一張花束的照片，並撰文向亡父抒發心情，她寫道：「呢個兩個月日日都喊，今日居然叻咗冇喊。爸爸，我會繼續加油，愛你。」，她更表示希望爸爸現時已在一處很好的地方，並指自己十分記掛亡父。

相關閱讀：許紹雄出殯丨化輕煙告別塵土 女兒許惠菁捧遺照 佘詩曼眼紅紅貼身照顧契爺遺孀

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
3小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
3小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
影視圈
4小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
7小時前
被告辜晉豪。資料圖片
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
社會
5小時前
天氣︱終於凍！天文台料周六市區氣溫僅11°C 一區低見5°C 惟12月無寒冷警告勢破26年紀錄
社會
8小時前
外賣員鬥慘！時薪$41低過法定工資 同行貼出更「絕望數字」！7小時收入竟只有...｜Juicy叮
外賣員鬥慘！時薪$41低過法定工資 同行貼出更「絕望數字」！7小時收入竟只有...｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
時事熱話
2小時前