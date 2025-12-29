「全球百大美男」2025名單出爐 內地男星張哲瀚勇奪冠軍 姜濤、Anson Kong榜上有名

美國電影評論網站TC Candler昨晚公布2025 年「全球百大美男」 排行榜，內地男星張哲瀚勇奪冠軍，他因捲入參拜靖國神社風波遭內地封殺，之後在海外發展。另一位已故內地男星于朦朧亦躋身第5名，影片中更特別留下「Truth」（真相）、「Justice」（公義）、「Answers」（答案）及悼念字句「In Loving Memory」。

車銀優正在當兵仍打入第33位

亞軍是《科學怪人》澳洲男星Jacob Elordi、新加坡男星孫政及「超人」亨利卡維（Henry Cavill）排第2及4位。土耳其男星Halil Ibrahim Ceyhan、韓團BTS成員V、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、《艾蜜莉在巴黎》Lucien Laviscount及韓團ENHYPEN日籍成員NI-KI依次排第6至10位。香港男團MIRROR成員姜濤及Anson Kong（江𤒹生）都榜上有名，排第12及24位；香港男團Loong 9內地成員梁詩煜排第26位。韓國方面，同樣有不少偶像上榜，包括NCT前香港成員黃旭熙（Lucas）佔第85位，BTS V隊友Jungkook及Jimin分別排第14及60位。另一超人氣男團Stray Kids，成員鉉辰、方燦及Felix依次排名第18、68及83位。ASTRO成員「臉蛋天才」車銀優正在當兵，仍打入第33位。ENHYPEN成員Jake及內地成員章昊分別佔第46及56位。內地方面，《逆愛》男星梓渝及田栩寧、《珍饈記》王星越、肖戰、王一博等分別排第28、37、32、42及52位。