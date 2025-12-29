Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前亞視主播繆美詩女兒暴風式成長 舉家回流加國罕返港：感覺越來越不一樣

影視圈
更新時間：20:30 2025-12-29 HKT
發佈時間：20:30 2025-12-29 HKT

現年50歲的前亞視新聞主播繆美詩（Rachel），在2004年離開亞視主播枱，曾一度投身企業傳訊工作，之後更開設公關公司，其後繆美詩在2010年結婚，婚後育有兩個女兒，分別是大女Charley和細女Lois，直到2022年6月，她與丈夫Vincent舉家回流溫哥華生活。原來最近趁着聖誕長假期，繆美詩帶着兩女兒回港渡歲，13歲大女暴風式成長，跟媽咪一樣高。

繆美詩大女跟媽咪一樣高

近日繆美詩在facebook分享與兩女兒的合照，照片上寫着有「Home Sweet Home」的字句，她寫道：「回家總是暖心的，儘管感覺越來越不一樣，我仍然愛我甜蜜的家。」從相片可見大女Charley已長得跟媽咪一樣高，細女Lois的高度亦已媽咪耳朵位置，兩姊妹的笑容亦十分甜美，不少網民除了向繆美詩送上祝福之外，還留言大讃她的女兒靚女：「阿繆 你兩位千金growth very pretty up 新年快樂 happy new year」。對於有網民被問她何時重返新聞主播枱時，她亦回應：「我離開新聞行業20年了！現從事親子教練工作。」

相關閱讀：前亞視主播移居加國三年力數多宗罪！為一事當眾激動爆喊：有自由無責任

繆美詩轉行做導師

繆美詩早年已於美國取得家長效能訓練（P.E.T.）認證導師資格，不時在網上分享教小朋友的心得，提到與女兒相處之道時，她表示加拿大教育是「自生自滅」的理念：「任何人都要自己把握機會，你想參加朗誦比賽，就要自己舉手，沒有老師會加班訓練你。家長跟孩子關係猶如陰陽，你越放手，小朋友越積極，如果父母甚麼都管子女，只會變成『皇帝唔急，太監急』」 她還表示當年生完大女之後，令才明白要令小孩開心，首先自己要開心的道理：「要成為一個快樂嘅媽咪，媽咪係屋企嘅靈魂，我哋要有自我價值同成功感。」

相關閱讀：前亞視主播繆美詩近照曝光！「入五」無礙逆齡生長 回流加國讓兩女「自生自滅」

