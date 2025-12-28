全民造星VI丨Ian想ANSONBEAN到場觀戰 Yip有女友陳葦璇給意見 丘藍獲ROVER助陣拉票 Jacky Fan再推單曲否認造勢

《全民造星VI》10強的Ian與Yip齊齊受訪，身為《全民造星III》季軍ANSONBEAN弟弟的Ian，表示已為總決賽表演準備了6、7成，會跳唱及Rap突破自己，坦言知道哥哥忙，但也想對方可以來欣賞他的總決賽表演，不過哥哥自99強已是「放生式」指導他，著他享受表演，今日得到父母撐場，問父母對他有信心？望突破哥哥成績做冠軍？他笑言未聽聞父母有這講法，認為11強都有自己優秀地方，也多謝大家視他為大熱門。

Yip稱Ian是跳唱前輩

至於Yip身為跳舞老師，他在台上預告會跳舞及唱少少歌，問憑跳舞取勝？他笑言不敢想，因為跳舞有資歷，但跳唱是比賽開始才半年，已不及Ian跳唱了幾年是前輩，自只是新手。Yip表示總決賽有信心做到代表自己的表演，問女友陳葦璇給意見嗎？Yip指女友有很多意見，「都是比較細節方面，女生心較細心，當晚她也會去，做返女朋友會做的事。」

丘藍Jacky Fan齊撐自彈自唱不輸蝕

而丘藍則與Jacky Fan一起受訪，二人同樣在台上自彈自唱，他們都認為自彈自唱不比跳唱輸蝕，有信心可以壓台，也要多謝粉絲支持，因在節目看著他們奮鬥而連結起來。丘藍聞前獲ROVER助陣拉票，他指與希晉是朋友，對方邀他一起Busking，可以表演也順道拉票，開心ROVER的粉絲也喜歡他。至於Jacky則於決賽前再推單曲，本身已是歌手的他否認為總決賽造勢而出歌，只是年底才有時間出，也不覺得自己早出道有優勢，「出道只是有派過歌上電台，都只是發Email的事，只是比他們發多了Email。」他指自己也想有知名度，不覺得搶了大家的出道機會，自己則平常心面對，比賽時目標是10強，自己已達成目標。