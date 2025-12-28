Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI丨Ian想ANSONBEAN到場觀戰 Yip有女友陳葦璇給意見 丘藍獲ROVER助陣拉票 Jacky Fan再推單曲否認造勢

影視圈
更新時間：22:45 2025-12-28 HKT
發佈時間：22:45 2025-12-28 HKT

《全民造星VI》10強的Ian與Yip齊齊受訪，身為《全民造星III》季軍ANSONBEAN弟弟的Ian，表示已為總決賽表演準備了6、7成，會跳唱及Rap突破自己，坦言知道哥哥忙，但也想對方可以來欣賞他的總決賽表演，不過哥哥自99強已是「放生式」指導他，著他享受表演，今日得到父母撐場，問父母對他有信心？望突破哥哥成績做冠軍？他笑言未聽聞父母有這講法，認為11強都有自己優秀地方，也多謝大家視他為大熱門。

Yip稱Ian是跳唱前輩

至於Yip身為跳舞老師，他在台上預告會跳舞及唱少少歌，問憑跳舞取勝？他笑言不敢想，因為跳舞有資歷，但跳唱是比賽開始才半年，已不及Ian跳唱了幾年是前輩，自只是新手。Yip表示總決賽有信心做到代表自己的表演，問女友陳葦璇給意見嗎？Yip指女友有很多意見，「都是比較細節方面，女生心較細心，當晚她也會去，做返女朋友會做的事。」

丘藍Jacky Fan齊撐自彈自唱不輸蝕

而丘藍則與Jacky Fan一起受訪，二人同樣在台上自彈自唱，他們都認為自彈自唱不比跳唱輸蝕，有信心可以壓台，也要多謝粉絲支持，因在節目看著他們奮鬥而連結起來。丘藍聞前獲ROVER助陣拉票，他指與希晉是朋友，對方邀他一起Busking，可以表演也順道拉票，開心ROVER的粉絲也喜歡他。至於Jacky則於決賽前再推單曲，本身已是歌手的他否認為總決賽造勢而出歌，只是年底才有時間出，也不覺得自己早出道有優勢，「出道只是有派過歌上電台，都只是發Email的事，只是比他們發多了Email。」他指自己也想有知名度，不覺得搶了大家的出道機會，自己則平常心面對，比賽時目標是10強，自己已達成目標。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
5小時前
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
8小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
14小時前
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
影視圈
7小時前
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
6小時前
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
影視圈
10小時前
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
時事熱話
8小時前