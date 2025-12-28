全民造星VI丨Teller成第11人令網民質疑票選方式 準備時間跟10強有差距成最大挑戰 Gin Lee自嘲「食檸檬」爆學員唔敢請教

ViuTV音樂選秀節目《全民造星VI》今日在將軍澳舉行11強記者會，10強的Kirs、Gordon、小雞、Dave、丘藍、Jacky Fan、Ian、DaiMa、Yip及Bosco逐一現身表演及拉票，並齊齊跳唱《前傳》，最後則公佈第11強為早前一度出局的Teller，將加入參與1月4日的總決賽。

Teller以27%出線

《造星6》今季加入入第11人網上投票活動，在Teller被淘汰加入名單前，由Kai Cheung、三金、TUZERO等領先，但自22日Teller加入，整個走勢由Teller以20.5%領先，之後未再公佈各人得票率，令網民質疑票選方式有變，而節目今日宣佈11人位置是Teller，最終以27%出線，ViuTV方面表示，會再公佈各人走勢。而Teller以第11人之姿回歸，他表示很驚喜，很感謝網上的大家支持他，沒想過會得到高票數，也因此信心大增。問何時才知結果？他想了想表示昨晚才知道，坦言要今日起準備4日晚的表演有時間上問題，要努力追上與10強的3星期準備時間差距，是最大的挑戰，但相信有good vibe，可以做出好的表現，會全力準備力爭冠軍。

李幸倪感覺似家長出席畢業禮

李幸倪（Gin Lee）以導師身份參與《全民造星VI》，她表示11強當中有8位出自她的隊伍，坦言11強個個都鍾意，今日出席記者會感覺好似家長出席畢業典禮，感到很安慰，99強時亦在同一地方開記者會，見證到大家經歷很多，亦已煥然一新。

談到11強由Teller回歸，Gin Lee指對方很值得，也替他開心，「其實我也有去韓國探他們班及一起食飯，當時已知他被Foul，他說已經無悔了，令我很有印象，他的回歸也令比比賽更多元化，因為他代表了Beatbox，相信總決賽會更圓滿精彩。」問到11強可有改進的地方？她笑言已很完美了，很期待大家當晚表現，「我有主動叫大家可以問我，因知道他們比較怕醜，都想令他們知道我會陪大家作戰到底，但結果只有幾個人有回覆我。我食檸檬不緊要，今日他們有說因表演未夠好，所以不敢給我看。（勞氣？）我不勞氣，對他們好有信心，很想陪住他們，見到他們表演時都不緊張，經過大半年，都已是成熟的表演者。」