Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI丨Teller成第11人令網民質疑票選方式 準備時間跟10強有差距成最大挑戰 Gin Lee自嘲「食檸檬」爆學員唔敢請教

影視圈
更新時間：21:15 2025-12-28 HKT
發佈時間：21:15 2025-12-28 HKT

ViuTV音樂選秀節目《全民造星VI》今日在將軍澳舉行11強記者會，10強的Kirs、Gordon、小雞、Dave、丘藍、Jacky Fan、Ian、DaiMa、Yip及Bosco逐一現身表演及拉票，並齊齊跳唱《前傳》，最後則公佈第11強為早前一度出局的Teller，將加入參與1月4日的總決賽。

Teller以27%出線

《造星6》今季加入入第11人網上投票活動，在Teller被淘汰加入名單前，由Kai Cheung、三金、TUZERO等領先，但自22日Teller加入，整個走勢由Teller以20.5%領先，之後未再公佈各人得票率，令網民質疑票選方式有變，而節目今日宣佈11人位置是Teller，最終以27%出線，ViuTV方面表示，會再公佈各人走勢。而Teller以第11人之姿回歸，他表示很驚喜，很感謝網上的大家支持他，沒想過會得到高票數，也因此信心大增。問何時才知結果？他想了想表示昨晚才知道，坦言要今日起準備4日晚的表演有時間上問題，要努力追上與10強的3星期準備時間差距，是最大的挑戰，但相信有good vibe，可以做出好的表現，會全力準備力爭冠軍。

李幸倪感覺似家長出席畢業禮

李幸倪（Gin Lee）以導師身份參與《全民造星VI》，她表示11強當中有8位出自她的隊伍，坦言11強個個都鍾意，今日出席記者會感覺好似家長出席畢業典禮，感到很安慰，99強時亦在同一地方開記者會，見證到大家經歷很多，亦已煥然一新。

談到11強由Teller回歸，Gin Lee指對方很值得，也替他開心，「其實我也有去韓國探他們班及一起食飯，當時已知他被Foul，他說已經無悔了，令我很有印象，他的回歸也令比比賽更多元化，因為他代表了Beatbox，相信總決賽會更圓滿精彩。」問到11強可有改進的地方？她笑言已很完美了，很期待大家當晚表現，「我有主動叫大家可以問我，因知道他們比較怕醜，都想令他們知道我會陪大家作戰到底，但結果只有幾個人有回覆我。我食檸檬不緊要，今日他們有說因表演未夠好，所以不敢給我看。（勞氣？）我不勞氣，對他們好有信心，很想陪住他們，見到他們表演時都不緊張，經過大半年，都已是成熟的表演者。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
6小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
4小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
22小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
影視圈
8小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
13小時前
定存攻略｜2025年定存最後召集 3個月可享5.88厘 一間推10厘快閃優惠
定存攻略｜2025年定存最後召集 3個月可享5.88厘 一間推10厘快閃優惠
投資理財
10小時前
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
01:02
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
社會
9小時前