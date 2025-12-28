Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洪嘉豪忘詞勁䒐䒏自責︰真係畜生 自誇有眼光點石成金助同門

影視圈
更新時間：19:45 2025-12-28 HKT
發佈時間：19:45 2025-12-28 HKT

洪嘉豪今日（28日）在將軍澳舉行「《Canvas》簽唱會」，吸引大班粉絲到場，他演唱兩首歌曲及與粉絲玩遊戲，之後為200名排隊守候的粉絲簽名。期間洪嘉豪演唱《畜生》時忘詞，唱完之後他自責說：「之前唱《黑玻璃》也試過突然忘歌，唱了那麼多次，唔關記唔記得歌詞事，而是自己在現場一邊唱一邊望大家，便突然忘詞！好嬲自己，真是畜生！賴都係賴自己！」

冇獎攞會失落

洪嘉豪受訪時表示︰「多謝公司給予機會完成這個心願，我未試過這類音樂風格的，不致遺憾。」所屬唱片公司華納今年與新城電台破冰，再次出席勁爆頒獎禮，問到心情和感受？他表示︰「昨晚在頒獎禮被安排的位置好好呀，與Dear Jane、魏浚笙（Jeffery）及Gareth T等坐在一起玩，十分開心！」當有歌手得獎唱歌時，Jeffery教他如何引台上歌手發笑，令周殷廷差點甩嘴；洪嘉豪：「一年得一兩次機會可以碰到所有歌手，真的好好玩，自己也記不起有多久沒去新城頒獎禮，可能三至五年？其實任何頒獎禮我也非常珍惜，獎項也是，公司的想法也是這樣。若問歌手的話，努力了一年，有獎會開心一些，沒有獎是會感到失落。各頒獎禮上，看到很多新人，有機會唱歌被人認識。我們（舊人）也很珍惜，幾個鐘坐在台前真的非常開心。」他最開心是獲得「勁爆唱作人 銀獎」，「今年是出盡血汗去做，首次拿到唱作人獎，對我來說是鼓勵。」

雖然得到「勁爆唱作人 銀獎」，洪嘉豪未考慮好好獎勵自己，「以前喜歡玩車、改車，現在物質慾減少，車這玩意也玩少了。」

一早睇好Gordon Flanders

昨晚頒獎禮台上Gordon Flanders（王駿楊）指嘉豪欠他一張新碟，洪嘉豪則笑說「冇」，表示：「我是第一個找Gordon寫歌的人，他的音樂才華值得被看見。現在好多人找他寫歌，戥佢開心，好彩他台上也有多謝我，哈哈！」另外洪嘉豪當時在台上表示︰「希望明年身心愉快過今年」，問到今年是否遇上許多不快事？洪嘉豪稱今年家人身體出問題，他由最初擔心，「好彩是虛驚一場。」加上今年香港發生不幸事，他說：「現在也要抽多點時間見爸爸，不要等到病時才帶他去看醫生。」

