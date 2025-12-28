Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI丨Kai Cheung大熱倒灶未能成功做第11人 感謝支持遺憾未能堅守第一位 強調旅途未完會吸納意見提升自己

影視圈
更新時間：17:45 2025-12-28 HKT
發佈時間：17:45 2025-12-28 HKT

《全民造星VI》今日舉行記者會，10強現身之餘更公布由觀眾投票選出的第11強，結果由Teller奪得這個最後位置，而在投票榜上一直領先的Kai Cheung(張學文)卻大熱倒灶，令不少粉絲失望，Kai Cheung亦隨即在網上發文，恭喜Teller 成為11人外，亦特別感謝大家的支持。「係度亦都再次多謝大家厚愛，咁落力為我投票拉票。其實暫居咗係榜首都一段時間，已經足以証明咗大家對我嘅支持同鼓勵！雖然最後未能堅守第一位，但呢刻我已經心滿意足同感恩了，希望支持我嘅人，繼續kaikai心心！希望你地唔好失望啦！」

雖然在《全民造星VI》中止步，但Kai Cheung強調自己的旅途並完結。「希望日後可以帶更多嘅表演同快樂俾每一位觀眾，亦都多謝你地嘅意見，我會好好吸納同提升自己！將更好嘅我帶俾大家！」

