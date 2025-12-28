陳松伶2.28踏伊館開騷 星級老友趙雅芝與李克勤等拍片打氣

早前公布《陳松伶 演唱會－香港》於2026年2月28日在伊利沙伯體育館舉行，門票定於12月29日（星期一）公開發售。陳松伶（松松）的一眾好友包括羅家英、米雪、趙雅芝、李克勤、溫兆倫、鄧莘雯、黎耀祥、黃智賢、黃凱芹、洪欣和林曉峰都紛紛拍片為她打氣，祝願演唱會成功。

門票12.29公開發售

片中家英哥說：「好嘢！好嘢，好嘢，有好消息，陳松伶開佢嘅個人演唱會，松松Good Show！」米雪：「大家記得嚟支持松松姐姐。」趙雅芝：「期待2月28號喺伊館睇松松嘅演出。」溫兆倫則搞gag說：「我喺呢度祝福松松妹妹票房大賣，一切順利，期待2月28號『醫館演唱會』，唔係『鐵打醫館』呀大佬！係『香港伊利沙白體育館』，唔該各位睇清楚！」鄧萃雯：「非常期待，松松 Good Show ！」黎耀祥：「知道松松喺香港開演唱會，相信好多你嘅粉絲同樂迷都會好期待。」黃智賢：「松松，我等住睇你嘅Good Show呀，加油！」李克勤：「恭祝松松大成功。」洪欣：「祝松松個人演唱會票房大賣。」林曉峰：「大家到時去伊利沙伯體育館支持松松姐姐。」

當松松看到這麼多好友的打氣視頻後表示非常感動，所以她在這個聖誕節對着滿桌美食也極度忍口，否則之前努力keep fit的心血將會白費，而她今年的聖誕心願是家人、親人和朋友開心幸福，「我就不要辜負大家，希望我即將舉行的演唱會能陪伴大家，令大家聽出耳油。」

主辦單位代表，天星娛樂總裁陳淑芬（陳太）表示：「松松和擔任音樂總監的張與辰很正面，我希望透過他們的音樂讓大家感染到那份力量，這也是我舉行《陳松伶演唱會》的其中一個主要原因。我更邀請了Polly Chung擔任總監製、奚仲文設計形象、陳華國設計服裝、Wing Shya 拍攝海報、Sunny Chan任舞蹈總監，全是星級班底，所以今次絕對是演唱會中的豪華團！」