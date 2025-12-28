梁詠琪笑看逆轉上半場 誤打誤撞5年計劃 到順其自然30載｜名人雜誌

梁詠琪（Gigi）轉眼已入行30年，當初誤打誤撞入行，原本只想給自己5年時間去試，沒想到一眨眼就已經走過6個5年，她笑言入行後很快就忘記了當初的5年計劃，雖然這條路不是一帆風順，沿路的沙石卻令她學懂了不用理會太多外間的聲音和雜念，專心走自己的路，用正面的心態面對風雨，就會發現條路越來越順，遇到任何要做抉擇的事，都會有信心做出正確的事。

撰文：黃佩麗、攝影：譚志光；梁詠琪化妝：Circle Cheung（ndnco.co）、髮型：Sam Lo @Orient4 & Victoria Wong @Orient4；場地：Lubuds Group, FWD House 1881

再演落難女強人

梁詠琪在新戲《逆轉上半場》中飾演一名落難女強人，原本是成功人士，因故面臨破產危機，為了解決破產一事用盡方法，最後要在悍衛小朋友公平地追夢與解決自己破產難題中做一個抉擇，「這是一個很難的抉擇，當你過開一個好優越的生活時，突然被打落去一個地獄，就會想緊捉每一個機會去翻身，開頭的時候會有些迷失，覺得只不過是小朋友踢波，不踢一場不用死，後來當事情發展到，當小朋友是因為不公平，失去踢總決賽的機會，當時的我會覺得這對小朋友來說是一件不能磨滅的童年陰影，而且這對他們的上半場人生很重要，最後我做了正確的選擇。」梁詠琪笑謂《逆》片是勵志喜劇，故演繹上偏向輕鬆，她也不是第一次做落難女強人角色，稱以前在《絕世好賓》時也是落難千金遇到劉青雲，引發不少笑彈。

30年來都並非事事順利，但Gigi就從中悟出自己的一套處事方式。

今次Gigi飾演面臨破產危機的女強人，與一班小朋友共譜熱血故事。（電影《逆轉上半場》劇照）

Gigi現實中以正面心態面對人生上半場，與劇情不謀而合。（電影《逆轉上半場》劇照）

以經驗提點小演員

談到與小演員合作，梁詠琪指他們精力無限，拍攝的時候正值炎炎夏日，每當導演叫cut時，大人都會去補妝，但他們就繼續在球場踢波，令幾位成人演員都感歎他們的精力充沛。梁詠琪在戲中與其中一位小演員周衹月有較多對手戲，她指周衹月在拍攝時只有11、12歲，本身是一個專業足球員，沒有拍戲經驗，「她第一次在大銀幕演出，在片場時不多不少都有點怕，我都有感受到她的緊張，她會迴避你的眼神，怕醜和慢熱，我會多提醒她，慢慢就漸入佳境，但一拍到踢波場面就是她的專業，她在踢波方面就真係無得頂，一見她踢波就覺得她好靚又有活力，直情是發光，而且她又很上鏡，好有潛質在這行發展。（有教她做戲？）又不是話教，我們經驗豐富就提點下。」



至於她與另外兩位對手陳湛文和凌文龍亦很有化學作用，梁詠琪笑謂一直很欣賞凌文龍，有看過他和毛舜筠主演的《黃金花》，留下了深刻印象，但就沒看過他的喜劇，想不到他喜感十足，有幾場戲都拍得開心又好笑；至於陳湛文，她則大讚對方是一個喜劇和正劇都可以做得好好的演員，印象最深刻是他在《飯戲攻心》的演出，「湛文做一些草根的角色做得幾似，他今次就為了角色裝了一個假的肚腩，我一開始沒有發現，還奇怪點解他咁瘦但又有肚腩，但拍了幾日才知是假。」

回想入行30年，梁詠琪自問一直都抱持順其自然不強求的心態。

梁詠琪拍攝《逆轉上半場》，謙稱並非教小演員做戲，而是以自己的經驗提點他們。

梁詠琪大讚陳湛文正劇演得好，拍喜劇電影亦喜感十足。（電影《逆轉上半場》劇照）

小演員周衹月與Gigi有較多對手戲，令她印象深刻。（電影《逆轉上半場》劇照）

機緣巧合入娛圈

戲中的小朋友為了追夢而努力，梁詠琪笑指小時候也有一顆追夢的心，當時想做設計師，在理工大學讀設計時被星探發掘做兼職模特兒，未畢業就得到演出的機會，當時只抱嘗試心態，從沒想過會一直做到現在，「我都是誤打誤撞入行，一直都是順其自然，可能就是這個不強求的心態，才會一直做到現在，我不是一個野心好大的人，有機會就捉緊並做好，任勞任怨、努力不懈做好眼前的事，努力很重要，機會也很重要，我算很幸運，入行後有很多不同的機會，我又無受過正統演戲訓練，所以會捉緊每一個機會去觀察，在演戲上我可能比別人慢，但不緊要，本着做好眼前作品的心態盡力去做，相信觀眾會看到我的進步和努力，但你問我是不是好像戲中的追夢心態呢？其實又不是，反而唱歌方面有，我小時候有個歌星夢，所以第一次開紅館就有種圓夢的感覺，覺得完成了一件不可能的事。」

Gigi自認不是會想得太長遠的人。

專心條路自然順

今年是梁詠琪入行30年，她笑言從沒想過在這行咁耐，因為她不是一個會想得太長遠的人，「我那時是誤打誤撞入行，還跟自己說用5年時間去試試，看自己是否適合，能否適應，但過了1、2年後，簽了唱片公司和經理人公司，就已經不記得那5年是幾時到，既然公司覺得我OK就繼續去做，現在回想，如果那5年時間到了，我是否會繼續下去呢？我想都一定會繼續。」她在戲中要面對兩難抉擇，梁詠琪直言現實中也曾遇過遇到不公平的情況，「在這行咁耐，總會有一些難以置信的事發生在自己身上，是很不可異議或不合理的事，有時都會思考是否要繼續面對，但有時未必會出聲，覺得繼續行好自己的路就行，不用理會太多的聲音和雜念，但我都是慢慢學習，學習專心行自己的路，有了這個想法後，條路就會越來越順，用一個正面心態去做正確的事，其他事情都不重要，條路一順個人就會舒服自在，無論遇到任何要做選擇的事都會有信心，可以理性地做正確的事。」

Gigi當年誤打誤撞入行，原本為自己設下5年計劃，想不到轉眼間已30載。正是她專心走自己路的風格，令演藝道路越走越順。

以身作則教愛女

梁詠琪的女兒Sofia已經10歲，問到平時是否都是用「專心行自己的路」這一套去教女兒？她笑言女兒還小，向她講人生道理太早，只會令她反眼，「我會以身作則，父母好似一面鏡，小朋友會觀察，再去學習，我想她成為一個點樣的人，就要自己先去做這個人，只用講不會明白。（今次與小演員合作，可有想過找女兒客串？）沒有，因為她不識踢波，如果識都會叫她來玩玩，但她對拍戲興趣不大，喜歡唱歌多些。（如她想入行會鼓勵？）她現階段對入行未有興趣，只對唱歌跳舞有興趣，將來的事將來再講，我不會幫她做決定，等她長大再決定，她要知道星光背後要付出很多，做藝人要有一種能耐，但現時的她未必明白，所以現在讓她開心地享受唱歌跳舞就得。其實她應該知道拍戲的辛苦，有時她在睡前打電話給我，問我在哪裏、幾時回家，我說在開工，她明天起身就會見到我，她就會好驚訝，所以她知拍戲是辛苦，但亦知我在做自己喜歡做的事，我都想讓她知道，就算媽媽已經結婚生仔，都能繼續做喜歡做的事，繼續有熱誠地工作，因為這是生活，生活需要有喜好和熱情。」

Gigi和老公育有愛女Sofia，平時以身作則、教育女兒正面思想。