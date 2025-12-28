羅子溢硬撼四大強敵成視帝大熱 拉票策略曝光 拒帶楊茜堯撐場︰有壓力｜名人雜誌

羅子溢憑《金式森林》高深一角成功跑出，獲觀眾力撐爭取視帝大獎，入圍多年的他，今屆將面對郭晉安、陳豪、林保怡及黃宗澤等強勁對手！對於贏得觀眾的呼聲，羅子溢開心先贏一部代表作，望以最高出席率爭取觀眾的「第二票」、以量取勝；至於會否帶太太楊茜堯見證？他即大呼有壓力。

年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》即將於1月4日舉行，各項投票進入白熱化階段，早前誕生各獎項十強名單，當中「最佳男主角」視帝之爭，被視為由呼聲最高的羅子溢硬撼黃宗澤，嘗試從陳豪、郭晉安及林保怡等實力猛將手中抱走獎項，戰況激烈。羅子溢憑《金式森林》中「高深」一角，運籌帷幄的自信贏得郭晉安、陳曉華的信任，更力壓何廣沛、羅天宇等方家子弟，被觀眾形容是劇中「MVP」，劇集播畢後人氣繼續上升，成為觀眾眼中的視帝大熱之一。

「負擔令我成長」

頒獎禮日子漸近，羅子溢日益感受到觀眾的支持，但坦言感覺不太真實，因此會把握所有拉票機會，感受大家支持外，而策略則是爭取所有人的「第二票」，他笑言，「我知自己都有很多地方要改善，未必是大家首選，所以都想畀到誠意大家，可以有一個動力去投票，如果大家投完自己喜歡的人，有第二票時可以考慮到我，如果可以大家都投我，票數上可能就會好多！得到大家支持，會令我更有勇氣向前行。」至於入圍後很多傳言，指《金》是為他打造的劇集，更被安排主演新劇《枱底》得獎是呼之欲出。羅子溢否認指，劇集何時播出演員無從得知，亦沒有為得獎而製作的角色，但收到角色都會盡力演好，「我要多謝監製林志華，在我比較年輕時拍過《飛虎》系列，今次角色我們都落了很多心思，角色的造型包括眼鏡都是他提議，大家覺得這個角色有吸引力，我只是角色的演繹者、亦是受惠者，背後有很多人去安排故事、設計，還有很多的對手，大家都做得好才會有這個感受產生。」

羅子溢一直有留意到觀眾如何評價演出，亦感受到進步，由劇集形象多是年輕衝動的「謙仔」，經過《星空下的仁醫》、《婚後事》到《金式森林》的「高深」，他表示：「可能是人生多了負擔，是負擔令我成長了，在社會待人接物多了體會，所以在角色處理上會比較有經驗。」

羅子溢直認《金式森林》是他的代表作，好希望憑此劇封視帝；他的拉票策略是以最高出席率爭取觀眾的「第二票」

背負團隊期望

至於今年爭視帝的對手中，三屆視帝郭晉安及陳豪都極具份量，羅子溢表示，「安哥是我的朋友也是老師，我剛加入TVB演《古靈精探B》就是與他合作，加上他與我太太（楊茜堯）是兄妹相稱，所以私下是經常有聯絡，我很欣賞這位前輩的工作態度，可以在他身上學到少少都有很大得着。」至於陳豪也是多次合作的拍檔，羅子溢指對方是公認最受歡迎的視帝，非常有親和力，認為二人實力同樣是多年經營所得。而同樣憑台慶劇《新聞女王²》跑出的黃宗澤，大家都是在劇集的黃金年代中成長，今次《新》亦聲勢浩大，羅子溢認為他演活了角色，亦很有他古靈精怪的特質在。對手們在戲裡戲外都盡到男主角的責任，羅子溢認為要如前輩一樣可以帶動氣氛、鼓勵到後輩，帶動到拍攝的節奏，令台前幕後都能夠打成一片。

從自覺不再是新人起，羅子溢便嘗試參與到演出以外的工作當中，「由第一次擔任男主角，覺得自己有一定責任，可以令團隊、後輩都參與其中，大家都可以突顯到角色，始終劇集不會是一部獨腳戲，大家好好鼓勵、相處，才會有一部好作品。」

感謝太太成幸運星

作為電視劇演員，羅子溢望能夠入屋與觀眾好好相處，近年多得觀眾支持，他即使與太太帶着小朋友，都很樂意與觀眾互動，「我們都不想父母的職業影響到小朋友，所以家長的活動我們都會積極參與。」在《金式森林》播畢後，觀眾的支持更升溫，「有人叫我高管家、甚至會叫對了我的名字，不會再是『羅子益』，哈哈！令我都覺得這次演出，都算是得到一部代表作。記得第一次得獎是《On Call 36小時》，當時對我影響很大，但大家未必覺得是代表作，仍未必叫得出我的角色。」

除了觀眾支持，太太楊茜堯亦一直支持他至今，談到今次呼聲高，會否帶同太太見證？他笑言：「都有考慮過，我一直都說得獎隨緣，不過如果她在場，我反而有壓力了！她一直都支持住我，是很懂得給予支持的人，如果說她是幸運星，不是在這時才出現，她一早在我生命出現了！（太太得過不少獎，如何鼓勵你？）已經盡力演出了，即使沒有獎都不會氣餒，雖然大家都說機會大，大家的鼓勵我都收到，但相信我都仍有很大進步空間，但如我都好有勇氣去拎這個獎項。如果你問我有無信心，我必須要有信心，因為一個角色、劇集，從來都不是我寫出來或設計出來，所有演出都是整體，如果說我對獎項無信心，為了劇集、角色盡力的團隊都會失望，因為背負了好多人的期望，所以一定要表現出信心，積極去拉票，先對得住設計高深、喜歡這個角色的大家。」

