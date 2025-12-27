新城頒獎禮2025丨華納新城破冰成功取佳績 MC張天賦認細聽公司話 對《叱咤》有信心同林家謙爭獎

華納歌手近年全數缺席新城《勁爆》頒獎禮，今年雙方終於破冰成功，多位華納歌手出席今晚《勁爆》並取得佳績，MC張天賦獨攬3獎包括「勁爆男歌手金獎」及「勁爆年度專輯」兩大獎項，湯令山《用背脊唱情歌》獲「勁爆年度歌曲」，Dear Jane獲「勁爆樂隊金獎」。

MC開心獲專輯獎

問到破冰一事，MC指自己做細的是聽公司話，亦不覺得有冰的行為，對於獲獎感到好開心，多謝公司及歌迷，最開心獲專輯獎，代表了團隊的成就。這晚獲佳績有否信心在《叱咤》頒獎禮再下一城，MC直言準備好，有信心同林家謙爭獎。

MC懷疑食錯嘢急性腸胃炎

MC又透露昨日急性腸胃炎要打針，他懷疑因吃了在超市買的生蠔或肥豬肉，即被記者笑指還逛超市，他即補充是網購，懷疑自己錯過食物最佳食用時間，因要趕去買禮物，同朋友在聖誕假期交換禮物。