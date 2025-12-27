Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新城頒獎禮2025丨華納新城破冰成功取佳績 MC張天賦認細聽公司話 對《叱咤》有信心同林家謙爭獎

影視圈
更新時間：22:52 2025-12-27 HKT
發佈時間：22:52 2025-12-27 HKT

華納歌手近年全數缺席新城《勁爆》頒獎禮，今年雙方終於破冰成功，多位華納歌手出席今晚《勁爆》並取得佳績，MC張天賦獨攬3獎包括「勁爆男歌手金獎」及「勁爆年度專輯」兩大獎項，湯令山《用背脊唱情歌》獲「勁爆年度歌曲」，Dear Jane獲「勁爆樂隊金獎」。

MC開心獲專輯獎

問到破冰一事，MC指自己做細的是聽公司話，亦不覺得有冰的行為，對於獲獎感到好開心，多謝公司及歌迷，最開心獲專輯獎，代表了團隊的成就。這晚獲佳績有否信心在《叱咤》頒獎禮再下一城，MC直言準備好，有信心同林家謙爭獎。

MC懷疑食錯嘢急性腸胃炎

MC又透露昨日急性腸胃炎要打針，他懷疑因吃了在超市買的生蠔或肥豬肉，即被記者笑指還逛超市，他即補充是網購，懷疑自己錯過食物最佳食用時間，因要趕去買禮物，同朋友在聖誕假期交換禮物。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
3小時前
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
12小時前
60歲谷德昭撐拐杖繼續暴瘦 現身紅館雙頰嚴重凹陷相貌驟變 女友相戀18年不離不棄
60歲谷德昭撐拐杖繼續暴瘦 現身紅館雙頰嚴重凹陷相貌驟變 女友相戀18年不離不棄
影視圈
7小時前
警員到場調查。楊偉亨攝
珍惜生命│31歲男疑被騙走10萬意難平 寶達商場平台墮下送院不治
突發
10小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
13小時前
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
16小時前
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影視圈
13小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲食
9小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
4小時前