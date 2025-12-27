新城頒獎禮2025丨Gin Lee開心新嘗試獲肯定再奪金 為災民出力主動捐出演唱會收益 泳兒相約同事到新居BBQ慶祝

「勁爆網上最受歡迎女歌手獎」、「勁爆女歌手金獎」及憑一曲《白夜行》奪得「勁爆歌曲獎」的Gin Lee(李幸倪）與奪得「勁爆女歌手銅獎」、憑一曲《無糖可樂》奪得「勁爆歌曲獎」及「勁爆國語力歌曲銅獎」的泳兒及奪得「勁爆組合銀獎」的VIVA一起受訪。

Gin Lee未為《叱咤》揀衫

再奪金獎Gin坦言，好開心今年與團隊作新嘗試獲肯定，問她會否在《叱咤》頒獎禮再下一城？她稱，反而想先享受這刻，亦要為新歌努力，還有兩場演唱會，問到捐出兩場收益的主意？她表示，是自己的意願，想更有意義，為災民出一分力特別有意思，她說：「買演唱會門票支持，又可以有另一份意義，（會否在加開場次？）還未知，現在自己先練歌及綵排，待完成《全民造星VI》才閉關。」問到出席下一個頒獎禮是否會再性感一點？她透露，離不開這個風格，不過現在仍未揀好衫。

泳兒滿意再奪得女歌手獎

泳兒稱滿意成績並感開心，特別是能繼續奪得女歌手獎。所屬的英皇娛樂這晚成為奪得最多獎項的唱片公司，她們即興奮地恭喜所有公司同事，泳兒提議，要相約公司同事一起到她的新居BBQ慶祝，因新居有天台並已經舉辦過多次BBQ活動，笑言有經驗，令你VIVA和Gin Lee歡呼起來。

而去年曾表示因「不再是新人」擔心成績受到影響的VIVA開心表示，今次獲頒組合銀獎開心不已。