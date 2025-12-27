新城頒獎禮2025丨林家謙2日後再出歌成就四季圓滿 魏浚笙去年已邀歌被怨連慰勞飯都未請 否認為結婚慳錢有喜事一定會公開
更新時間：21:40 2025-12-27 HKT
林家謙奪「勁爆年度歌手」，全晚共捧3獎是獲獎最多歌手之一。家謙被問到是否預料之內時笑指人人都是大羸家，承認今年好圓滿，2日後再出新歌就四季圓滿。談到日前做姜濤演唱會嘉賓，家謙形容「姜濤是細少少的friend」，對方就當他是「大少少的friend」，但自己沒教育文憑，別叫他老師，做同學較好。
林家謙賀魏浚笙獲2.5獎送他「兩個半」
魏浚笙獲2.5個獎覺得是對團隊肯定，至於怎慶祝，在旁的家謙笑言獎他「兩個半」。魏浚笙在台上和洪嘉豪拖手唱歌，會否一齊出合唱歌，家謙笑言三個好難搞，可以約出來唱。魏浚笙表示去年已向家謙邀歌，仍未跟家謙慶功，家謙笑言連慰勞飯都未請食，叉燒飯都收貨。問魏浚笙是否要為結婚慳錢，他認要慳錢，因下年要出專輯，又指近期被傳結婚，其實在認識女友初期已有結婚念頭，結婚是兩人私隱，如果結婚會公布。至於怎獎勵女友，魏浚笙笑言物輕情意重。
