新城頒獎禮2025丨Yumi堅稱與劉展霆非情侶依然是A0 為「攬錫照」解畫 : 遊戲輸了被懲罰 怕被公司覺「玩過龍」以後會注意

鍾柔美（Yumi）一直被網友稱為A0女神，但不時傳出她拍《青春本我》時與32歲TVB藝人劉展霆Eden撻着，昨天（26日）有網民發現Yumi在IG限時動態上載了一張被Eden錫面合照，事後已經極速刪相。網民估計Yumi將戀情錯手曝光。今日（27日）Yumi、姚焯菲(Chantel)及詹天文（Windy)在《新城勁爆頒獎禮2025》上分別奪得「勁爆躍進女歌手金獎」、「勁爆Z世代樂勢力女歌手金獎」及「勁爆躍進女歌手銅獎」。

Yumi貼相後被經理人即時追問

三人一起受訪時，Yumi被問到有沒有多謝Eden? 她稱沒有，只多謝家人及朋友，他是朋友，與Eden是好朋友相識了一段時間，並表明沒有與Eden拍過拖，自己亦沒有拍拖，她解釋，那張相真的是在聖誕派對上玩遊戲輸了，被懲罰要貼一張相上網，貼相之後經理人致電給她問過究竟，她說：「我只是玩，是否很大鑊！真的沒想過大家會放大這件事，以為只是玩遊戲，所以即時刪掉照片，（以為你官宣拍拖？）沒有，只是好朋友沒有拍拖，與他早在拍劇集《青春本我》時認識，因為拍劇中與他在劇情有互動，與他同月同日生，這便變成了一個很好的交流題目。」

Yumi稱拍拖抱隨緣態度

至於被Eden錫面？Yumi表明，這是懲罰，她說：「也有其他男、女錫我的照片也有放上網，也是刪掉了。」她稱，自己沒有被公司鬧，因為很清楚自己是一班人開聖誕派對，只驚公司說我玩得過火。」對於拍拖這件事，Yumi 十分清晰，覺得拍拖在這世代沒所謂，是一個成長的經歷，由於她從未試過拍拖，只是人生的一個過程，所以抱隨緣態度，她肯定地說：「我很清楚自己想要些什麼，我會工作為主學業為重，拍拖也是正常生活，（不怕影響工作？或會影響脫粉？）沒有想太多，順其自然，當時機來便會來，沒法拒絕，也沒法預算。」

Chantel錫面要睇人Windy一口拒絕

問她是否能接受比自己年紀大的另一半？Yumi表示，也曾想過這問題，大過自己的也會成熟一點，她說：「如果我有一個伴侶年紀比我大一點，也懂得照顧我，這是基本常識，不過還要看感覺。」對於傳出公司有「禁愛令」，但她則沒有聽過這回事。問到現在有否追求者？Yumi直言，覺得似有又似沒有，因為沒有人實質她追求，但又跟自己說一定會有追求者。Yumi再次重申，遊戲之前大家都有問過她會否介意這些懲罰，但自己較鬼妹仔性格，覺得只是玩遊戲沒什麼，不過為免被公司覺得「玩過龍」，以後會注意及小心點，不希望再有誤會發生。而Chantel和Windy被問到可接受錫面這種玩遊戲的懲罰？Chantel表示，要看情況，視乎是否自己熟悉的人，而Windy即一口拒絕，因為不喜歡跟人這麼親密，也相信朋友會理解。