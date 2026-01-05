《逍遙》線上看｜譚松韻、侯明昊譜寫人妖虐戀 即睇分集劇情、追劇日曆、5大看點懶人包

《逍遙》由譚松韻以及侯明昊領銜主演，趙麗穎友情出演的古裝奇幻愛情劇，共有40集，故事講述生性灑脫的少女蕭瑤誤入萬妖谷引發風波，與萬妖之王紅燁共同捲入神秘怪案，二人攜手抗敵，揭開玉醴泉背後紛爭的故事。本文為大家整理了《逍遙》的分集劇情、角色簡介、追劇日曆及五大必看亮點。

逍遙｜劇情大綱

人妖兩族為玉醴神泉紛爭不斷。生性灑脫、應變值滿點的少女蕭瑤（譚松韻 飾），意外開啟萬妖谷奇幻之旅，與萬妖之王紅燁（侯明昊 飾）相遇，他深知玉醴泉乃萬千慾望的縮影，在相處中逐漸察覺肖瑤不被慾念支配的純粹之心的可貴。二人破奇案攜手前行，力抗神秘對手。

逍遙｜追劇日曆

逍遙｜角色簡介

譚松韻 飾 逍遙

逍遙是一位生性灑脫以及善於隨機應變的少女，她擁有一顆不被慾望支配的純粹之心。

侯明昊 飾 紅燁

紅燁是萬妖之王，他亦是受人族忌憚的存在。

逍遙｜分集劇情

第1集：逍遙將紅燁喚醒

人妖兩族為抓玉醴神泉費盡心思；逍遙血有異香，被飛羽衛斬妖使秉燭借此引出蛇妖。碎夢仙君現身擬奪走逍遙撿到的寶物，過程中卻將沉睡的紅燁喚醒並進入萬妖谷，二人之前疑有段刻骨銘心的感情惟逍遙不記得。紅燁思索她是否曾與他大婚兼取其性命的寧安，他保證會找到泉水助百妖修練。紅燁被逍遙的說話傷到，他憶起與寧安的愛恨情深，他看出逍遙有妖族血脈，不允她離開萬妖谷並學習使用靈力。逍遙誤將姻緣紅繩綁在紅燁手上，二人不能分開。

逍遙｜五大看點

1. 譚松韻初嘗仙俠劇有睇頭

一直被譽為「實力派小花」的譚松韻，其演技可謂有目共睹，不少觀眾對她讚譽有加，她曾嘗試過不少的題材，參演的角色和作品都深入民心，例如《再見，李可樂》、《錦衣之下》以及《最好的我們》等等，而《逍遙》則是她在仙俠劇的初體驗，譚松韻更一人分飾多角，不禁令人期待萬分！

2. 頂流趙麗穎友情出演

自2015年拍攝古裝仙俠劇《花千骨》並憑「花千骨」一角爆紅後，是次《逍遙》是趙麗穎時隔10年再拍仙俠題材的電視劇，並飾演「碎夢仙君」，在第一集即出場。在海報釋出後，不少粉絲都直言似「花千骨」修練成功且成為師尊的感覺，call back翻多年前的回憶。

3. 《狂飆》導演徐紀周執導

《逍遙》由徐紀周執導，他是爆劇《狂飆》的導演，他亦憑該劇獲得第二屆中國電視劇年度盛典年度導演榮譽。徐紀周以強情節、快節奏、多線敘事著稱，令人期待他如何清晰地呈現出穿越三世時空的別樣愛戀以及三界中的救贖。

4. 力展東方奇幻美學

《逍遙》的獨特東方奇幻美學亦是一大看點！主創團隊汲取國內多地標誌性的自然地貌，將自然界的小概率奇景融入劇集場景與道具設計，營造出瑰麗又奇幻的東方童話意境，例如螢光森林、懸浮瀑布等等，帶來沉浸式的視覺衝擊。

5. 譚松韻、侯明昊齊唱OST

《逍遙》共收錄7首OST，當中女主角譚松韻獻唱「逍遙自在曲」的《從此》；男主角侯明昊帶來「紅燁自白曲」的《怕是一場夢》，兩位的作品亦是出至於同一位作詞家陳曦。除此之外，段奧娟、井朧以及黃霄雲等都有份帶來OST。

