李思捷舊愛轉跑道撞樣孫佳君 曾一改性感形象以Skinhead示人 背後原因令人心酸

影視圈
更新時間：10:00 2025-12-28 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-28 HKT

曾經在TVB節目《美女廚房》擔任美味天使的「春卷」王寶葆（前名王寶寶）在2009年與比她年長16歲的李思捷拍拖，「春卷」王寶葆一度視對方為結婚對象，可是有指因當年風流李思捷異性緣太旺，兩人最終拍拖4年分手收場，其後「春卷」王寶葆逐步淡出幕前，近年轉型成為飲食KOL。

王寶葆一改過去性感尤物形象

轉型「飲食KOL」的王寶葆一改過去性感尤物形象，「封胸」兼以前衛Skinhead示人，曾與前港姐冠軍陳凱琳合體煮即食麵，當時她的Skinhead造型被指撞樣徐錦江老婆而成為熱話，近日王寶葆又再出動探店，Bob頭的造驚變成孫佳君。

「春卷」王寶葆撞樣孫佳君

「春卷」王寶葆近期以Bob頭造型，四出探店介紹美食，日前拍片介紹港島區一間火鍋店時，發現她撞樣孫佳君，尤其封厚的咀唇，更加幾可當真。在美國出生及成長的「春卷」王寶葆擁有華人、日本與及蒙古人血統，精通粵語、普通話、英語、、日語，由於身材出眾，14歲起已於美國任兼職模特兒，後來回流香港獲已故「金牌監製」錢國偉賞識入TVB任《美女廚房》其中一位美味天使，當時因身材惹火而被關注，其後曾與其他美味天使出寫真。「春卷」王寶葆在2009年與年長16歲的李思捷拍拖，更視對方為結婚對象，可是有指因李思捷當時異性緣太旺，最終拍拖4年分手收場。

王寶葆曾因病一度離開幕前

「春卷」王寶葆亦參與過電影《Delete愛人》及《追龍II：賊王》等，不過為因病而一度離開幕前，在澳門為營商的男友打理飲食生意，分手後曾重返娛樂圈回內地拍戲。近年轉型當飲食KOL，但一洗過去性感尤物形象，「封胸」兼以前衛Skinhead示人，她曾寫道：「如果有人對我第一個印象係用靚去形容…我會有啲失望。我唔想因為美貌或缺乏安全感導致我分心，所以我決定完全剪下我把頭髮。一直令我有心理障礙，就係我會脫髮的遺傳基因，如果我可以接受自己冇頭髮，愛自己，甚至乎可以覺得冇頭髮都靚，我就沒有恐懼。我想徹底地去面對將來嘅擔憂……」她又認為大家應衝破社會的審美標準，內在美才是真正的「靚」。

