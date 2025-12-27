無窮之路5丨陳貝兒直擊中國AI浪潮 助盲人就職發展 分柝運動員動作數據

由無綫新聞及資訊部製作，阮小清監製、岑應編審及陳貝兒（Janis）主持、一共十集的《無窮之路V—智行無疆》（以下簡稱為《無窮之路5》），逢周日晚9點半翡翠台播映。

Janis拜訪盲人開發者

明晚一集，Janis直擊中國AI浪潮。Janis走訪百度自主研發的產業級知識增強大模型「文心大模型」、盲人開發者鐘科、上體體育大模型、以及商湯科技的AI互動博物館。Janis先到北京，看中國AI如何「跑出」，拜訪盲人開發者鐘科，鐘科中學確診青光眼，視力急速衰退，但他沒有放棄，自學程式開發。大學畢業求職屢碰壁，一度改行做按摩師；其後憑工餘時間自建遊戲平台，日活躍用戶突破萬人，終被主打共融的軟件公司錄用為工程師，負責設計網絡遊戲後端。職場路比常人更難，但AI成為他的「全能助手」。在中國信息無障礙研究會推動下，全球首個面向視障人士的AI編碼工具誕生，幫助視障開發者讀碼、補完、除錯，縮短與健視工程師的差距。

Janis參觀「上體大模型」

其後，Janis轉戰上海，走入上海體育大學，直擊AI如何助攻精英運動員在國際賽場奪金。上海體育大學與AI公司合作發布了內地第一個體育大模型-上體大模型，Janis更拜訪上海體育大學教授劉宇，劉教授介紹「上體大模型」已應用於國家隊日常訓練，覆蓋跳水、游泳、田徑、體操、攀岩等項目。以跳水為例，系統能即時回饋空中動作的速度、姿態與技術優缺點；自2022年起為國家跳水隊所用，貫穿整個巴黎奧運周期，助國家跳水隊包攬跳水項目全部金牌。團隊同時研發武術大模型，先以頂尖運動員動作數據建模，形成標準化評估體系；Janis更體驗記錄動作捕捉。劉教授指，未來的奧運賽場，不僅比拼運動員生理極限，更是「科技與體育的雙重較量」。