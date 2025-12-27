Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

31歲男偶像與友輪姦中國女遊客  夜店灌醉受害者得償獸慾  法院終審刑期曝光

影視圈
更新時間：17:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-27 HKT

韓國男團NCT前成員文泰一去年爆出涉嫌特殊強姦罪，遭到警方逮捕。他去年6月與友人李姓、洪姓兩名男子，在首爾梨泰院某夜店結識一名中國籍女子A。3人隨後趁A女飲醉、無法反抗的狀態，輪流對其施暴。檢方調查指出A女身上驗出3名被告的DNA，成為定罪關鍵證據之一。

文泰一上訴不獲受理

今年7月，文泰一與兩名共犯各被判3年6個月監禁，並當庭收押，之後文泰一上訴，但不獲受理，檢方則要求刑期應改至7年而上訴。二審法庭於今日維持原判，除刑期不變外，另命3人需接受40小時性暴力治療課程，並限制5年內不得任職兒少及身心障礙相關機構。文泰一犯下嚴重罪行，受到廣泛關注，不少網民都對他狠批「太噁心」、「歷代級的犯罪偶像」、「這竟然還敢上訴到最高法院！」、「真是寫下歷史了」等。

相關閱讀：文泰一涉性侵中國籍女子被判監3年6個月 人氣韓團NCT前成員即時入獄父母庭上落淚

文泰一深感悔意？

文泰一在二審最終陳述時曾表示，自己「承認所有罪行並深刻反省」，也向被害者致歉，稱無法彌補傷害，但會真心謝罪。他們犯後試圖串謀脫罪，最後為了減刑不得不自首，並與被害女子和解。文泰一在一審最後陳述中表示：「對於給被害人造成如此巨大的傷害，我感到最深的後悔與歉意。若能獲得寬恕，我會把這視為人生最後一次機會，無論做甚麼事都會全力以赴，好好活下去。」

相關閱讀：文泰一認強姦醉酒中國女子   韓團NCT前成員涉與兩共犯「執屍」後性侵

