影壇新貴婚宴極具排場 新娘巨型龍鳳鈪掛滿頸似足金人 「逼」賓客上做一件事：可以記一世

YouTube頻道「小薯茄」台柱、34歲的程人富日前與拍拖逾11年的圈人女友梁雅瑩（Lenna）結婚，程人富和太太梁雅瑩的婚禮，由過大禮到婚宴當日，相當大陣仗兼落本，單是過大禮的金器，已見到有金擺設、金豬牌、多條頸鍊及吊咀，以及七對龍鳳鈪。連結婚相都去加拿大最靚的地方Banff（班夫）影。

程人富婚宴排場十足可以記一世

婚宴當日更加排場十足，一對新人跟足傳統，一朝早接新娘，接着又重返校園打卡，晚上於酒店設宴廣邀親朋友。新婚人夫程人富昨日在IG撰長文，宣布由程人「富」正式變程人「夫」：「籌備一個婚禮真係好困難，所以可以記一世，今日之後，我哋會繼續並肩而行，慢慢生活，慢慢幸福。」

程人富撰文記低人生重要的一頁

正式變程人「夫」的程人富撰文記低這個人生重要的一頁：「由邀請賓客開始已經好難——不停反覆思量：『人哋係咪真係想嚟㗎？』『會唔會無意中變成一種壓力？』原來邀請人見證幸福一啲都唔容易，最後都係本着『如果唔邀請佢以後會唔會後悔？』去做呢件事。去到分配座位，好似玩緊數獨咁，要諗關係、諗輩分、諗氣氛、諗距離，呢一part 真係極考驗邏輯力。以前去參加婚禮，成日都會聽到一句主人家講：『招呼唔到。』今次，終於親身體會到呢句說話嘅重量，好多賓客本身已經係促膝把酒傾通宵都不夠㗎喇，但因為安排咗好多環節，令原本已經唔多嘅時間變到更加少（我哋淨係食咗頭兩度餸，搞到好多賓客都傾唔到偈）。」

程人富衷心多謝每一位幫過手的人

程人富續說：「後面諗通咗，其實本身都冇可能同每一位賓客慢慢傾偈㗎喇，所以我哋唯有將心思，放晒喺籌備咗好耐嘅每一個環節入面，呢啲環節就可以一次過幫我哋招呼晒所有賓客，再加上歌手朋友臨時被『逼』上台唱歌，用音樂幫我哋補返嗰份，『想同大家多講幾句』嘅心意。籌備過程入面有攰、有煩、亦有懷疑自己嘅時候但係喺過程裡面慢慢明白到——幸福從來都唔係直接追求返嚟嘅，佢係喺做一件有意義嘅事、同重要嘅人建立連結、一路學習、一路成長之中，悄悄累積出嚟嘅結果。」他再說：「而呢個婚禮，正正就係我哋最深刻體會到呢件事嘅一刻，出現喺呢一日嘅每一位，都唔只係賓客，你哋每一個都係拼湊出我哋人生嘅每一塊拼圖。衷心多謝每一位幫過手嘅朋友、兄弟姊妹同屋企人，你哋一路托住我哋，先成就到今日呢個畫面，今日之後我哋會繼續並肩而行，慢慢生活，慢慢幸福。」

程人富婚宴相當豐富兼有娛樂性

程人富的婚宴其實相當豐富兼有娛樂性，攝影師亦有分享接新娘的花絮片段，片中見到程人富穿上紅色馬褂，接到新娘子後，程人富即抱起Lenna錫錫，還轉了幾個圈，甜蜜滿瀉。新娘 Lenna 的行頭相當驚人，頸上掛滿多對粗身的龍鳳鈪，加上胸前的巨型金豬牌，一對新人更特意回到中學操場影外景。由男團 FINALLY 成員阿J（JPG）、肥蚊（Fatman）及朱Mic（M.I.C.）不僅擔任伴郎，在婚宴上粉墨登場擔任司儀，席間三子聯同新郎哥程人富大玩改詞，將陳奕迅的《阿牛》改詞，更設有QR Code 點歌環節，賓客可以自己點歌留低祝福的說話， 再揀樂隊幫你唱，或者自己唱，吳肇軒搞笑地說：「我二話不說，用Teddy fan個名點咗《今次動真格》，之後揀自己唱。樂隊落嚟搵Teddy嘅時候佢好迷惘， 上到台佢都仲喺度問邊個幫佢點。你真係唱得好好呀， 你睇到呢條Threads嘅時候，我已經離開咗會場。 我話畀你聽係洪嘉豪，但其實係我做㗎，Teddy。 」