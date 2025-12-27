米倉涼子沉默數月終開腔！首認了「住家遭搜索」仍會持續配合 明言：已經告一段落

《女醫神Doctor X》50歲日劇女王米倉涼子今年10月陷入涉毒醜聞，昨晚（27日）首度打破沉默發聲，承認住所確實有執法機構進行過搜查並明言：「這件事已經告一段落。」

米倉涼子沉默數月終開腔

米倉涼子首開腔回應醜聞：「由於至今為止未能向大家說明我的情況，導致週刊雜誌等報導引發了各種猜測，給大家帶來了極大的困擾和擔憂，為此深表歉意。」

米倉涼子選擇保持沉默

米倉涼子解釋事件發生後，在與律師團研議下，為了維持全面配合司法程序，她選擇保持沉默，避免對外發布任何訊息。米倉涼子再指：「雖然未來仍會持續配合，但就目前的程度來看，我認為現階段已告一段落。」似乎在向外界傳達目前暫無法律風險。

米倉涼子特別強調健康沒有問題

米倉涼子今年9月開始接連取消多個行程，一度傳她健康亮紅燈，但其實是其阿根廷男友Gonzalo Cuello捲入涉毒醜聞，8月20日執法人員突擊搜查她與男友的東京愛巢，現場查獲多項違禁物品與相關器具，引發軒然大波。米倉涼子最後在聲明中特別強調健康沒有問題，「我希望能帶着這份感謝，一點一滴地向前邁進，回歸初心，誠摯地面對每一項工作。」

