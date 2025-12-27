姜濤演唱會丨見證7年成長轉變望成為Better Man 開心宣布尾場出DVD：唔做呢一行可以睇返

姜濤九場《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》昨晚（26日）於亞博Arena舉行尾場。來到尾場，姜濤明顯比之前跳得更放，而他亦不時分享內心感受，他指最後一場特別緊張，這九場對他來說是很好的旅程，感恩有這個舞台分享自己心得和人生看法，也感激大家令他有這機會。姜濤又透露今晚是錄影場，指若有天不在這一行的話，看回DVD也可見到大家。

姜濤演唱會流程見證7年的轉變

姜濤在唱出《寂寞圓舞》前，指這首歌是他第一次參與作曲及這半年對自己的一些心情：「希望透過這首歌找到你們和自己和解的一個方法。」唱完《流浪星球》後，全場姜糖起哄狂叫，姜濤指最近網上傳他失戀，笑指證明自己唱歌有進步，又表示若大家喜歡日後會唱多點情歌，而演唱會流程是這七年中的轉變成長和懺悔，他謂每個人努力希望自己變得更加好、完整及坦誠：「大家睇完今日演唱會之後，希望都可以喺自己心裡面，搵到自己可以變好的動力。我哋一齊成為Better Man！」

姜濤指尾場用了100%力

Encore時，姜濤指尾場用了100%力，又謂覺得感慨，全場姜糖即大叫「多謝姜濤」，姜濤聽罷即反問：「多謝我？應該要多謝你哋自己內心嘅小孩！」他又指過往太少多謝自己：「我一直都覺得我很多時都很沒自信，經常忽略自己感受，但我發覺自己和自己的坦誠在交流的時候是很開心和很平靜。」他叮囑姜糖關注自己之外，亦要多關注自己，希望他們能夠照顧好自己內心的小孩。陳卓賢（Ian）以嘉賓身份現身，與姜濤合唱他寫的歌曲《你要倔強》，期間兩人擁抱，盡顯兄弟情。兩人閒談時，Ian先搞笑地問現在是「姜濤A」還是「姜濤B」？姜濤就笑指是姜C，Ian指因自己是雙子座，故其實也有兩個自己在裡面：「我相信好多人都係，應該是兩個人一起去合力保護你，所以係冇問題。」而他又搞笑地質問姜濤為何《你要倔強》等4年才出，姜濤解釋收歌後知道一定會出，因聽的時候就覺得不簡單，所以先等姜濤A跟姜濤B溝通。之後姜濤又帶Ian參觀自己的舞台，更笑言有幾個朋友知道是Ian做嘉賓後特別來睇騷。兩人之後一起合唱《留一天與你喘息》，更鬼馬地手拖手。

姜濤坦言很羨慕Ian完美

唱完後，姜濤坦言很羨慕Ian，因為初相識覺得他是體育健將之餘，身材好又靚仔，又識作曲作詞，而且讀書又叻，很完美：「後來我覺得，可以欣賞人哋但唔需要比較，唔單止係Ian，我哋十二位MIRROR成員都係，每個人都有發光發亮嘅一面，所以我開始更欣賞我自己、欣賞人哋，欣賞每一位我哋鍾意嘅，唔鍾意嘅咪唔好望佢囉，鍾意嘅可以一齊欣賞，千祈唔好覺得呢個好啲、呢個好啲，唉！幾十年之後咪又係都係阿伯！」第二度Encore時，姜濤感性指曾跟經理人花姐講過有首歌非必要也不會唱，坐車來場館時也有閉上眼問『祂』是否想自己唱，雖然沒回覆但以自己對『祂』的了解，所以最後也決定唱出《Dear My Friend,》予已故摰友，唱完後姜濤指這段時間大家也經歷了很大的傷痛，所以這首歌不但想送給自己或已故的朋友，也想送給正在經歷傷痛的人：「可能有啲最重要嘅人離開咗，都希望你哋可以帶住佢哋嗰份力量一齊行落去。」最後姜濤唱出《終身美麗》，他指這首歌有個小故事，記得當日自己和媽媽及已故摰友一起去日本，三人坐摩天輪時，自己首次跟媽媽講想嘗試做歌手，不過媽媽聽後即話「唔係呀嘛」，於是自己唱了《終身美麗》給媽媽聽：「《終身美麗》電影都係劉德華前輩同鄭秀文老師一齊減肥，然後變成好靚仔，我話媽咪我都得㗎！」他指唱完後媽媽也覺得不錯，更表示之後開演唱會也要唱這首歌，姜濤指希望大家聽完後，都可以好好地珍惜身邊的每一位。

姜濤對今次演唱會認為只有70分

姜濤在完騷後受訪，對於今次演唱會，他認為只有70分，問到為何那麼手緊？他笑言70分已經很高，自己學生時代也很少得70分，不過他坦言在能力以內已盡全力去做，提到請到王嘉爾、蕭敬騰做嘉賓很厲害，他指都是自己親自邀請的，很多前輩也很錫自己，大家都爽快答應，很感謝他們畀面，問到要如何還人情？姜濤笑指請他們食飯，又謂他們約有需要自己的地方，隨時都可以。談到王嘉爾表示會帶兩個香港歌手去南美、北美演唱會，問到其中一個是否他，姜濤就表示不知道，但無論如何也很感激對方。對於陳卓賢是MIRROR唯一一位成員做嘉賓，姜濤指因《你要倔強》是對方寫，加上是黃偉文填詞，所以也很想在最後一場唱這首歌，又指雖然早已收到Demo，因希望用這首歌說一些不同的故事，但因為四年前自己還年輕，未經歷太多，所以現在對這首歌的觀點和看法會多點，又形容這首是《孤獨病》2.0。在尾場與許軼（Day）跳貼身舞，現場反應超級熱烈，姜濤指因Day有唱該曲的和聲，所以找她作為最後一天的驚喜，問到剛才抱起Day是否辛苦？姜濤說：「唔辛苦，點會辛苦？人哋抱起我就辛苦啫！」冬至當日開騷突然停電，他指是技術問題，不過他坦言沒甚麼，還覺得幾好：「幾特別，你諗吓，曾幾何時有邊啲人睇演唱會係咁樣，（覺得黑仔？）唔會，我覺得幾幸運，最好下次唔好啦，但我係一個幾特別嘅經歷，我係咁睇呢件事，演藝生涯入邊經歷多啲唔同嘅嘢，處理問題會更加快同成熟，所以唔好當係一個壞事。」

騷前因大埔宏福苑流程作出改動

對於騷前因大埔宏福苑火災令演唱會多方面作出改動，當中一件價值30萬的歌衫也要棄穿，姜濤坦言可惜，因為大家也很喜歡那件歌衫，但因風格怕令大家聯想起一些事情，故也討論了一段時間，但覺得一定要以觀眾的感受行先，不想冒任何風險，不過他指之後一定會着回那件歌衫，又透露個唱中的舞台效果也改動，因本來真的有噴火場景：「本身《白果》嗰part係諗住我一個人企中間，有幾個火噴我，全部火包圍住我。」雖然演唱會中仍有煙火，但已經很輕微，他認為這些舞台效果要有，只是放在一個適合的位置，令大家以最舒服的狀態去看，又指因改動多，所以頭場壓力大而喊，又謂海報因有火的元素，也怕大家看完後會有不好的感覺，所以也作出改動，不過他認為改動後也不錯。姜濤在演唱會中曾講過自己有AB兩面，他笑指正在訪問中的自己是「姜C」，正在以真誠去回答大家的問題，但不會被情緒主導：「以前真誠得來會有啲情緒，台上就冇分A同B，我都希望他們好似Ian咁講係一體。」對於他提到姜濤A曾和花姐鬧交，更激到對方要食藥，姜濤指花姐當時食的是血壓藥，不過這也是很久之前的事，更反問在旁的花姐是否自從那一次後，跟自己嗌交就沒有吃過藥，花姐則表示「我哋其實都冇乜嗌交嘅。」姜濤即指現在沒有嗌交，因為已掌握怎樣和她相處，不過花姐就搞笑地反問：「定係我掌握到點同你相處？」場面搞笑。

姜濤坦言ABC這個狀況受壓力影響

至於姜濤A、B、C是何時出現？姜濤坦言是過程很慢，不知為甚麼在不知不覺間出現，不過他坦言B平常很少出現，只在必要的時候才出現，而大部份時間也是A做主導：「而我自己唔知，最恐怖嘅係自己唔知，會傷害好多身邊人。（有冇尋求醫生或食藥幫助？）身邊嘅人有建議，但我未真係搵過，如果有情緒困擾，呢個都係一個好嘅方法，但我覺得我嘅方法係搵花姐或身邊親密嘅朋友，喺嗰段時間都幫助咗我，呢一年都遇到很多貴人，我覺得令我成長咗好多。」姜濤坦言這個狀況有多少也是因受壓力影響，認為也會有藝人有這狀況，因為入行後生活比較透明，很多情緒需要去隱藏，問到這樣是否屬「解離」症狀？他表示沒特別去想，花姐即指姜濤只是「諗埋一邊」，而姜濤則謂可透過今次演唱會的編排，讓大家見到較暗黑一面的姜濤。問到現在是否已經大個仔識諗？他笑說：「唔好咁講，成長中，急速成長！」問到姜媽今晚是否有來，所以唱《終身美麗》給對方聽，姜濤表示沒有，又笑言指覺得媽媽太高調：「我唔想佢咁高調，但係佢又好enjoy，你哋有時見到佢當佢透明就得，（唔得喎，個個都叫奶奶！）唉，真係，我會錄影俾佢睇，佢知我會講呢個故事，我噚晚有同佢講，（你應承咗佢會唱？）係呀，因為第一次收到媽咪嘅鼓勵。」完成演唱會後，姜濤坦言不敢吃太多，因為要為跨年演出做準備，但可以跟MIRROR在一起很開心，問到是否有留意他的歌曲《On a SunnyDay》成為叱咤頒獎禮我最喜愛的歌曲五強，他表示幾好，多謝大家的支持。

姜濤未被安排趕去叱咤頒獎禮

問到姜濤到時是否也會趕去叱咤頒獎禮？姜濤指未有這方面的安排，現在只集中在跨年表演上，至於明年大計？姜濤表示三月份會在英國舉行巡迴演唱會，巡迴時也可以在當地玩吓，寓工作於娛樂很不錯，但舉行完演唱會之後沒有時間休息，姜濤說：「唔好咁講，同MIRROR一齊嘅時間就係休息嘅時間，好掛住啲兄弟呀真係！」另一方面，鄭裕玲的IG早前忽然取消追蹤所有人，而姜濤也是其中一個，姜濤表示已是很久的事情，但他相信對方有自己的原因：「我哋做Artist，都知道Do姐其實無論邊個Artist都好錫，所以覺得冇必要因為呢啲嘢去講，（有冇關心Do姐？）未特別了解，但點都好，我哋見面都係好好嘅朋友關係，（私訊佢？）有，之前有，（有同你講good show ？）有有有，多謝Do姐！」至於阮小儀最近宣佈結婚，姜濤表示恭喜她，希望他幸福快樂，又表示到時會封人情給對方。