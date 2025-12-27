Edan一早知小儀結婚：同佢哋食過飯 變成「前夫」給予二人空間 讚「情敵」靚仔又溫柔

Edan(呂爵安）今晚（26日）到中環出席啤酒宣傳活動，對於頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）剛剛宣布結婚，他表示一早已經知道此事，並先恭喜小儀進入人生另一階段，他笑言：「我變成前夫，好替她開心，作為前夫，她事前也有通知我，也要問准我，哈哈！她完成婚禮後即時通知我。」

最重要是錫小儀

Edan說之前已經跟小儀和她的老公吃過飯，對於這位情敵，當時已經感到很大危機，但他好好，也很放心，Edan指小儀老公是圈外人，問他覺得這位情敵如何？Edan說：「靚仔、玉樹臨風、溫柔體貼，最重要是錫小儀，真的替他們開心。」由於來得太突然，Edan還未想到送什麼禮物給小儀，在細想下他說：「送給他們最好的禮物是，我這位前夫不要再打擾他們二人，給予他們空間，不要打擾這位前妻，（你會否也跟她分享感情事？）有機會一定分享，（機會來了可以分享？）未有機會，（日後婚前可會帶另一半給小儀過目？）要問問她的正印會不會再讓我與小儀接觸，可能已經下令不可以再與我這位前夫接觸，要尊重她現在的老公，（可會與小儀分享現在的感情狀況？）沒有談及這些事情。」

Edan讚姜濤處理得好

問到早前姜濤在演唱會上遇到突發事件，停電8分鐘令音響停頓，問他覺得姜濤處理得怎樣？Edan大讚姜濤處理一流，突發情況處理得很好，覺得他很叻仔，他說：「第一次聽到這情況，（換轉是你會否很驚？）好在這是我們的演唱會，在場的都是我們的粉絲，就算發生停電或音響有問題，我們也可以交流而不會有太大問題，但若然在一些大舞台，例如音樂節活動，便會緊張一些，自己演唱會就像在自己的家，便不會那麼緊張，（你會處理得好過他嗎？）黐線，這些事沒有說處理得好不好，我也試過遇上這情況，試過耳機沒有聲、鋼琴沒有聲，這就是意外突發情況，就是現場演出的得意地方，就只有那一場才有那件事，就是那一場的粉絲才可以與姜濤相處多15分鐘，有特別的回憶。」

暫沒收到趕往叱咤安排

早前陳志雲曾表示，MIRROR 有幾位成員完成演出後會趕往出席叱咤頒獎禮？Edan表示，暫時沒有收到這安排，問他可知道其他成員是否會趕往頒獎禮？他說：「1月1日也在澳門演出直到很夜，未必有這可能。」此外，Edan開心表示，這個聖誕有假放，與幾位台灣健身組成員開枱打麻雀，最後Edan從後趕上反勝。