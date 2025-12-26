Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜濤演唱會2025丨Day@COLLAR驚喜現身任尾場嘉賓 與姜濤跳貼身舞扮嘴咀惹尖叫

影視圈
更新時間：21:59 2025-12-26 HKT
發佈時間：21:59 2025-12-26 HKT

姜濤九場《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》於亞博Arena舉行，今晚（26日）舉行尾場，MIRROR成員邱士縉與女友李炘頤、李駿傑、ERROR成員吳保錡及梁業、沈殷怡及葛綽瑤亦有前來捧場。

來到尾場，當姜濤唱到《Every Single Time》中段，著上露肩裙的COLLAR成員許軼(Day)在台上驚喜現身，與姜濤大跳貼身舞外，兩人更扮嘴咀，搞到全場姜糖瘋狂尖叫！

