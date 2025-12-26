戴祖儀被提名6次「飛躍」表明恨攞獎 與鍾柔美拍劇未見有男友接送 讚劉展霆勤力上心送上祝福

戴祖儀於《萬千星輝頒獎典禮2025》入圍「最佳電視歌曲」、「飛躍進步女藝員」及「最佳女主持」十強，今日（26日）她到銅鑼灣街頭為獎項拉票，並帶同宣傳單張與曲奇送給途人。

戴祖儀預告頒奬禮戰衣性感

昨日是聖誕節，戴祖儀指與朋友開派對打麻雀過節，她指賽果由輸變贏是好兆頭，不過最後贏得的幾百元就用來買聖誕禮物。戴祖儀指為了拉票，造了很多應援物，前後已拉票五次，已經派完，而她也直認恨攞獎，因為對今年成績滿意，希望能夠得到回饋，無論是《刑偵12》中的角色或自己創作的歌曲《女神戀愛腦》，大家的反應都是支持及覺得她有進步：「《刑偵12》嘅角色同我平時嘅性格係大相逕庭，所以可以演繹呢個角色然後得到讚賞，都係好值得感恩。」提到她已提名6次「飛躍」，戴祖儀笑言有「對手」指她的易拉架指沒有寫年份，下年可重用，問到是否叫她讓路？戴祖儀笑言：「希望係搞笑啦！（係咪最想攞「飛躍」？）係呀，不過歌曲都想攞，因為咁多年來歌嘅作品始終唔係咁多，難得有首歌自己寫可以入到「最佳電視歌曲」，都覺得今年呢個成績表係滿意。」而戴祖儀預告頒奬禮當晚戰衣會性感：「心口比較涼爽，健康涼！」

戴祖儀笑言被問感情一定叫分手

另外，鍾柔美在社交網站誤發被Super Tiger成員劉展霆（Eden）從後攬實兼親吻短片，與她一起拍《非常日誌II》的戴祖儀知道後即「Oh」了一聲，她指早前兩人經常見面，問到Yumi是否有男友接收工？她表示沒有，因為機場遠，所以通常是揸車或跟公司車，而Yumi也因為要返學，所以每次都很頻撲，至於對方是否有跟她傾感情問題？戴祖儀笑言沒有：「我諗所有人都唔會同我傾，因為我一律建議分手。（見過Eden？）之前喺《不可能任務》見過，佢都係一個非常勤力上心嘅男生，（佢哋襯唔襯？）我覺得而家呢個時代戀愛係自由，自己嘅選擇，所以自己選擇咗就最好嘅！」戴祖儀又指自己沒有Yumi的私人IG，不過就送上祝福。