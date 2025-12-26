Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

戴祖儀被提名6次「飛躍」表明恨攞獎 與鍾柔美拍劇未見有男友接送 讚劉展霆勤力上心送上祝福

影視圈
更新時間：22:15 2025-12-26 HKT
發佈時間：22:15 2025-12-26 HKT

戴祖儀於《萬千星輝頒獎典禮2025》入圍「最佳電視歌曲」、「飛躍進步女藝員」及「最佳女主持」十強，今日（26日）她到銅鑼灣街頭為獎項拉票，並帶同宣傳單張與曲奇送給途人。

戴祖儀預告頒奬禮戰衣性感

昨日是聖誕節，戴祖儀指與朋友開派對打麻雀過節，她指賽果由輸變贏是好兆頭，不過最後贏得的幾百元就用來買聖誕禮物。戴祖儀指為了拉票，造了很多應援物，前後已拉票五次，已經派完，而她也直認恨攞獎，因為對今年成績滿意，希望能夠得到回饋，無論是《刑偵12》中的角色或自己創作的歌曲《女神戀愛腦》，大家的反應都是支持及覺得她有進步：「《刑偵12》嘅角色同我平時嘅性格係大相逕庭，所以可以演繹呢個角色然後得到讚賞，都係好值得感恩。」提到她已提名6次「飛躍」，戴祖儀笑言有「對手」指她的易拉架指沒有寫年份，下年可重用，問到是否叫她讓路？戴祖儀笑言：「希望係搞笑啦！（係咪最想攞「飛躍」？）係呀，不過歌曲都想攞，因為咁多年來歌嘅作品始終唔係咁多，難得有首歌自己寫可以入到「最佳電視歌曲」，都覺得今年呢個成績表係滿意。」而戴祖儀預告頒奬禮當晚戰衣會性感：「心口比較涼爽，健康涼！」

戴祖儀笑言被問感情一定叫分手

另外，鍾柔美在社交網站誤發被Super Tiger成員劉展霆（Eden）從後攬實兼親吻短片，與她一起拍《非常日誌II》的戴祖儀知道後即「Oh」了一聲，她指早前兩人經常見面，問到Yumi是否有男友接收工？她表示沒有，因為機場遠，所以通常是揸車或跟公司車，而Yumi也因為要返學，所以每次都很頻撲，至於對方是否有跟她傾感情問題？戴祖儀笑言沒有：「我諗所有人都唔會同我傾，因為我一律建議分手。（見過Eden？）之前喺《不可能任務》見過，佢都係一個非常勤力上心嘅男生，（佢哋襯唔襯？）我覺得而家呢個時代戀愛係自由，自己嘅選擇，所以自己選擇咗就最好嘅！」戴祖儀又指自己沒有Yumi的私人IG，不過就送上祝福。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
11小時前
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
5小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
8小時前
香港大媽醜出日本 等位食燒蠔挫20分鐘指甲 做一動作甲粉四飛 網民轟核突：影衰晒
香港大媽醜出日本 等位食燒蠔挫20分鐘指甲 做一動作甲粉四飛 網民轟核突：影衰晒｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
2025-12-25 15:50 HKT
連鎖包點店攻佔下午茶！炒麵/點心/小食/蒸包+甜品$17起 全線分店有售
連鎖包點店攻佔下午茶！炒麵/點心/小食/蒸包+甜品$17起 全線分店有售
飲食
8小時前
前富貴港姐龐卓欣宣布結婚 雪地晒巨型橢圓鑽戒勁搶fo 與死敵麥明詩由女拔鬥到選美屢傳不和
前富貴港姐龐卓欣宣布結婚 雪地晒巨型橢圓鑽戒勁搶fo 與死敵麥明詩由女拔鬥到選美屢傳不和
影視圈
4小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
宏福苑五級火｜消防6工協會嚴厲譴責「冼國林」不實言論：侮辱專業、打擊團隊、誤導公眾
宏福苑五級火｜消防6工協會嚴厲譴責「冼國林」不實言論：侮辱專業、打擊團隊、誤導公眾
突發
2025-12-25 18:38 HKT