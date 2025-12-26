Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何超蓮平安夜單拖現身機場 坐商務低調飛台灣慶祝聖誕節 未見老公竇驍蹤影｜獨家

影視圈
更新時間：23:45 2025-12-26 HKT
發佈時間：23:45 2025-12-26 HKT

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與内地頂流男星竇驍於2023年在峇里島結婚，婚後二人卻因為工作聚少離多，去年更開始傳婚變，直到今年10月兩夫婦一同為婚變傳言發文否認。平安夜當日《星島頭條》獨家捕獲超蓮現身香港國際機場出發飛往台灣，身邊未見老公竇驍。

超蓮素顏現身機場

平安夜當日(24日)，《星島頭條》捕獲超蓮單拖現身香港國際機場，準備飛往台灣，當時她素顏現身，戴cap帽和口罩，穿上一身休閒服，手拿一杯飲品，身邊並無任何人陪伴。超蓮在停機坪等候區不停低頭撳電話，等到登機時間，她即直奔上機，一支箭走到商務機艙座位，全程非常低調，但未見老公竇驍在旁。平安夜竟然形單隻影，未知竇驍是否在台灣會合超蓮歡度聖誕。其後，超蓮亦有上載派對照片到社交網，有與朋友的大合照，亦有她戴著聖誕帽的獨自拍的美照，她留言表示：「好開心看到大家吃得開心玩得盡興，不枉我為了這一桌子菜熬夜又早起祝你們也Merry Christmas! 」明顯為聚會花了不少心思。

用行動打破傳聞

何超蓮曾在節目坦言與竇驍在婚後一直聚少離多甚至有時幾個月也見不到面。去年超蓮婚變傳聞甚囂塵上，至今年10月，竇驍終於正式發文否認婚變，超蓮轉發老公的帖文，強調夫妻感情穩定，呼籲網民停止散播謠言。隨後有網民在澳洲捕獲超蓮和竇驍拍拖旅行玩衝浪，行動打破傳聞。今年12月竇驍37歲生日更獲超蓮送驚喜，特意着上青蛙裝現身，大曬恩愛。

獲得「最佳新人」獎

現年34歲的已故賭王千金何超蓮在婚後並非專心做人妻，反而更積極發展個人事業，成為各大品牌活動的寵兒之餘，去年超蓮更踏足影壇，首次擔正電影女主角，並憑這部電影處女作《多想和你再見一面》勇奪澳門國際電影節「最佳新人」獎，超蓮在社交網貼出自己捧着獎座的自拍照，興奮寫道：「感謝每一位我在『多想和你再見一面』遇上的伙伴，是大家的鼓勵和幫助成就了這個獎，也很感恩能參與到這部紀念澳門回歸25周年的作品，日後我會繼續努力的。」網民都紛紛留言大讚這位豪門千金小姐憑個人實力越戰越勇。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
6小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
12小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
9小時前
前富貴港姐龐卓欣宣布結婚 雪地晒巨型橢圓鑽戒勁搶fo 與死敵麥明詩由女拔鬥到選美屢傳不和
前富貴港姐龐卓欣宣布結婚 雪地晒巨型橢圓鑽戒勁搶fo 與死敵麥明詩由女拔鬥到選美屢傳不和
影視圈
5小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
旅遊
7小時前
連鎖包點店攻佔下午茶！炒麵/點心/小食/蒸包+甜品$17起 全線分店有售
連鎖包點店攻佔下午茶！炒麵/點心/小食/蒸包+甜品$17起 全線分店有售
飲食
10小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
2025-12-25 15:50 HKT
宏福苑五級火｜消防6工協會嚴厲譴責「冼國林」不實言論：侮辱專業、打擊團隊、誤導公眾
宏福苑五級火｜消防6工協會嚴厲譴責「冼國林」不實言論：侮辱專業、打擊團隊、誤導公眾
突發
2025-12-25 18:38 HKT