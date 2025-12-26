何超蓮平安夜單拖現身機場 坐商務低調飛台灣慶祝聖誕節 未見老公竇驍蹤影｜獨家

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與内地頂流男星竇驍於2023年在峇里島結婚，婚後二人卻因為工作聚少離多，去年更開始傳婚變，直到今年10月兩夫婦一同為婚變傳言發文否認。平安夜當日《星島頭條》獨家捕獲超蓮現身香港國際機場出發飛往台灣，身邊未見老公竇驍。

超蓮素顏現身機場

平安夜當日(24日)，《星島頭條》捕獲超蓮單拖現身香港國際機場，準備飛往台灣，當時她素顏現身，戴cap帽和口罩，穿上一身休閒服，手拿一杯飲品，身邊並無任何人陪伴。超蓮在停機坪等候區不停低頭撳電話，等到登機時間，她即直奔上機，一支箭走到商務機艙座位，全程非常低調，但未見老公竇驍在旁。平安夜竟然形單隻影，未知竇驍是否在台灣會合超蓮歡度聖誕。其後，超蓮亦有上載派對照片到社交網，有與朋友的大合照，亦有她戴著聖誕帽的獨自拍的美照，她留言表示：「好開心看到大家吃得開心玩得盡興，不枉我為了這一桌子菜熬夜又早起祝你們也Merry Christmas! 」明顯為聚會花了不少心思。

用行動打破傳聞

何超蓮曾在節目坦言與竇驍在婚後一直聚少離多甚至有時幾個月也見不到面。去年超蓮婚變傳聞甚囂塵上，至今年10月，竇驍終於正式發文否認婚變，超蓮轉發老公的帖文，強調夫妻感情穩定，呼籲網民停止散播謠言。隨後有網民在澳洲捕獲超蓮和竇驍拍拖旅行玩衝浪，行動打破傳聞。今年12月竇驍37歲生日更獲超蓮送驚喜，特意着上青蛙裝現身，大曬恩愛。

獲得「最佳新人」獎

現年34歲的已故賭王千金何超蓮在婚後並非專心做人妻，反而更積極發展個人事業，成為各大品牌活動的寵兒之餘，去年超蓮更踏足影壇，首次擔正電影女主角，並憑這部電影處女作《多想和你再見一面》勇奪澳門國際電影節「最佳新人」獎，超蓮在社交網貼出自己捧着獎座的自拍照，興奮寫道：「感謝每一位我在『多想和你再見一面』遇上的伙伴，是大家的鼓勵和幫助成就了這個獎，也很感恩能參與到這部紀念澳門回歸25周年的作品，日後我會繼續努力的。」網民都紛紛留言大讚這位豪門千金小姐憑個人實力越戰越勇。