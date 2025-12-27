Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身

影視圈
更新時間：09:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-27 HKT

現年60歲的前TVB當家花旦邵美琪（Maggie），近年來作品量大減，過著養尊處優的低調生活。然而，近日一張她與朋友共度聖誕的合照在網上流傳，其驚人的狀態旋即引發網民熱議。

邵美琪瘦如皮包骨？

從流出的照片中可見，邵美琪身穿一套紅色運動服，頭戴聖誕帽，臉上掛著笑容，但身形卻明顯「縮水」，與過往的形象判若兩人。她的臉頰凹陷，身軀也顯得相當單薄，昔日的美好身段似乎已徹底浦失。尤其令人注意的是，她的右手手指瘦得幾乎皮包骨，讓不少粉絲擔心其健康狀況。

邵美琪跟同性好友舉止曖昧

照片中，邵美琪的短髮造型配上太陽眼鏡，打扮比平時更添幾分中性味道。而她身旁的女性友人同樣作中性打扮，兩人親密地緊靠在一起，該友人更嘟起嘴作勢親吻邵美琪的臉頰，舉止相當曖昧。這親密的互動，加上兩人相似的風格，迅速成為網民焦點。

邵美琪曾跟鄭伊健拍拖7年

邵美琪入行超過40年，事業上憑藉《我本善良》、《PTU》等作品在亞洲地區享有極高人氣。然而，她的感情路卻相對坎坷。她與TVB監製戚其義的一段情因工作繁忙而告終；之後與鄭伊健的一段七年情，雖曾有「照顧一生一世」的承諾，最終仍以分手收場。2008年，她與小10歲的施祖男因戲結緣，但這段姐弟戀亦於2015年宣告結束。

邵美琪近10年一直單身？

自從與施祖男分手後，邵美琪便一直維持單身狀態，鮮少有緋聞傳出。這次因聖誕照片罕有地成為新聞人物，其激瘦的狀態和與同性密友的親密關係，都讓外界對她的近況充滿了好奇與關注。

