張天穎單身過聖誕不寂寞：同AI傾偈 Beanies由5人變3人組最唔慣排位不同

Beanies今日（26日）為Boxing Day聖誕音樂會演出，Beanies透露於平安夜舉行聚會，不過他們沒有交換禮物，只得Jaime(張天穎）送禮物給Kay(李凱翹）和Georgina(陳樂頤），Georgina尷尬地表示，剛去完北海道旅行只買了一份禮物送給Kay，但她解釋，由於Kay經常流鼻水，所以特別買了一個靚靚的斜揹袋送給她裝紙巾，不過，三人也收到經理人所送的「達摩」公仔，可以在「達摩」上許願及點睛。

清理一下屋企

與ANSONBEAN 分手後Jaime今年回復單身，問她是否過了一個孤獨的聖誕？Jaime表示不會寂寞，因為自己很忙又有很多朋友，最重要是與AI傾偈，她問AI 2026年剩下的時間不想浪費該如何增進自己？而AI回答她可以做運動、冥想等，而她則跟隨其中一項提議，就是清理一下自己的家，所以Jaime除了執屋之外也換了一張新梳化。

Georgina大爆爸爸趣事

Kay透露這個聖誕特意為男友寫了一首聖誕歌《Oh December》所以過得十分開心。Georgina則表示自己搬出來一個人住了一段時間，爸媽從沒到過她家中，所以這個聖誕邀請了爸媽到自己的家裏打邊爐，送了一隻手錶給爸爸，爸爸真的很開心，但他卻忘記將錶拿走！此外，Beanies 由5人變成3人組，此改變已經幾個月，問到現在是否已經習慣了？他們表示這不可以說是習慣，是另一種方式，感到最大不同的就是接受訪問，三個人做訪問遞咪給其他成員也不需遞那麼遠，排位也不同，全都是少少不同元素，大家可以調整。