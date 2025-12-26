周吉佩自爆知「企鵝人」真身：打死都唔講 盼有機會一同合作

周吉佩（吉吉）、羅啟豪、Beanies及IdG Bubbles今日（26日）到愉景灣為Boxing Day聖誕音樂會演出。吉吉一家四口早前到泰國旅行時，到鄭王廟穿上泰服影了一輯靚相，被網民激讚似「王子、公主」。吉吉指出，一直有一個習慣，去到每個地方旅行總會影一輯相，這次被外界讚照片靚，其實是他事前花時間揀選的一間攝影公司，該攝影公司拍出來的效果很好，每次旅行這做法可以為小朋友做一個紀念，之前已經在日本、韓國及北京等地影了不同的相，遲些更想影多些民族照片，尤其是苗族，就算香港也想試試影一輯旗袍中國風照片。

孖魏嘉信、支嚳儀開聖誕派對

問他這次到泰國可有害怕危險？吉吉沒有半點害怕，又透露之前已諮詢過住在泰國的羅敏莊，對方表示住在當地女兒返學也沒有問題十分安全，他笑言：「我們很安全地回來了。哈哈！」這個聖誕節吉吉相約了幾位有家室的《中年好聲音》好友魏嘉信及支嚳儀一起開聖誕派對和交換禮物，由於剛推出了新歌，所以吉吉要求《中年好聲音》各成員幫他，每人錄一句新歌給他，之後吉吉再集合起來製作特別版用作宣傳。



「企鵝人」有機會勝出

此外，《中年好聲音4》新加入《藝人賽區》，吉吉表示，自己當然有留意，而且知道參賽藝人身份是誰，但他表明絕對不會透露半點。問他是否已知道「企鵝人」真實身份？他笑稱，當然知道，單看他的外型已知道是誰，而且與對方十分熟。他透露這個比賽舉行前，公司同事們也問他是否應該參加及有什麼策略，吉吉也有分享自己的意見給他們。他說：「我要說給『企鵝人』知道，他這次沒有揀錯去參賽，他很唱得，他有問過我，但打死我也不會講他是誰，（覺得『企鵝人』是否有機會勝出？）他真的很有機會勝出，與他吃飯時經常跟他說，你那麼勁，我一直在等你把聲，一直很想與他合作，今次是一個好機會，我撐你！『企鵝人』。」