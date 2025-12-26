75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉

現年75歲的前TVB視后、《歡樂今宵》主持李司棋，近年雖淡出幕前，卻活躍於社交平台，成為備受喜愛的「長輩級KOL」。日前聖誕佳節，她分享了多張與51歲女兒葉子青的溫馨合照，母女一同享用大閘蟹盛宴，畫面充滿喜悅，而這份得來不易的親情，背後有著一段長達7年失聯的過去。李司棋狀態一流戴可愛頭飾

從李司棋發布的照片中可見，她與女兒葉子青在家中擺滿大閘蟹，舉杯共飲，歡度平安夜。李司棋寫道：「和子青一起過聖誕，快樂的聖誕節，祝大家聖誕快樂新年蒙福。」照片中，75歲的司棋姐身穿簡單的黑色上衣，面色紅潤，精神飽滿，戴上可愛的聖誕頭飾，完全不顯老態。女兒葉子青則留著一頭俐落短髮，氣質出眾，狀態驚人，更有網民指她與蓋鳴暉有幾分神似。在另一組照片中，母女二人在華麗的聖誕樹前合影，葉子青親暱地翹著媽媽的手臂，笑容燦爛，足見母女感情極好。

相關閱讀：74歲《歡樂今宵》女主持罕晒泳裝照 撥池水打卡狀態令人震驚 治癒癌症活得年輕

李司棋葉子青一度失聯7年

這份溫馨的母女情誼得來不易。李司棋曾有過兩段婚姻，與首任法醫官丈夫葉志鵬育有女兒葉子青。1989年，李司棋因丈夫有第三者而決意離婚，當時女兒選擇跟隨爸爸生活，令她傷心欲絕。此後，母女二人有長達7年的時間完全沒有聯絡。

葉子青主動破冰

直至1997年，葉子青主動致電母親，兩人才終於破冰，並慢慢重建關係。如今，她們已是無所不談的摯友。回顧過去，司棋姐也曾表示理解女兒當時的決定。經歷過分離，讓她們更懂得珍惜相聚的時光，她曾說：「曾經同子青分開過，明白同佢相聚唔係必然，就算一餐飯都會珍惜。」

葉子青曾兩度離婚2年嫁攝影師

葉子青的感情路也曾歷經波折，在與兩任前夫分開後，於2023年與外籍攝影師男友展開第三段婚姻。李司棋當時更親赴加拿大見證女兒的婚禮，為女兒找到幸福歸宿而感到欣慰。雖然兩人分隔兩地，但親情早已跨越距離，此次聖誕團聚的溫馨畫面，正是這份珍貴母女情的最佳見證。

相關閱讀：李司棋外籍女婿跟足傳統習俗敬「女婿茶」 新任外母甜在心貼相晒溫馨