農夫打頭陣為「麥花臣節2026」搞棟篤笑大賽 Teddy Fan預告廣邀好友坐鎮

每年1月至4月期間麥花臣場館都會舉辦年度音樂盛事「麥花臣節」，提供豁免租場名額及青年培訓計畫，而今年的「麥花臣節2026」更邀得不同的歌手單位合作，日前正式公布先由農夫與Teddy Fan（范梓謙）打頭陣，更預告即將陸續公布更多強勢陣容加入！

C君力推所有表演者都要試做一次主辦

農夫最近開設工作室「農作天下」（So Fa So Cool），隨即宣布頭炮製作 ——「麥花臣節2026」的廣東話棟篤笑大賽「港笑」，更是兩人首次以主辦單位身分做騷！陸永直言是個「唔太生嘅生意」：「因為我哋想試吓自己嘅製作能力，可以做到個主辦，好彩又有麥花臣同我哋合作，解決咗好多場地嘅問題。」C君笑謂幸好平日夠八卦：「（我）鍾意去留意唔同嘅嘢，又會參與創作，所以今次做主辦要處理嘅嘢，都近乎想像之中嘅，只係當中好多細節比想像中複雜，handle到嘅。」他更力推所有表演者都要試做一次主辦：「你知道點去計budget、計人手，更加有利之後嘅創作，真係成個視野唔同晒。」陸永解釋為何這個活動不是「生意」，亦趁機宣傳：「因為想多啲人睇，所以我哋個票價真係非常合理。」C君接着說：「人哋最平嘅票價，係我哋最貴嘅票價，仲要睇兩場，初賽同決賽！麥花臣又好坐又夠冷氣。」

陸永分貼棟篤笑小貼士

向來鍾情棟篤笑的農夫，希望藉着這次的比賽引起更多香港人留意，陸永說：「我唔知道我哋能力有幾多，想盡量多啲人認識就好啦。棟篤笑喺香港唔係一個好流行嘅表演方式，可能聽落好容易，一個人上台講十幾分鐘咋喎，但係成件事要度幾耐呢？有人會度一年、兩年、四年，係一樣千錘百煉出嚟嘅嘢，勇氣好緊要！」C君認同肯上台表演棟篤已經好有膽識：「大家要畀自己多啲自豪，尤其喺整個世界都處於較多不快樂嘅時間，去做棟篤笑，起碼令人笑吓、放鬆一下，係一件好偉大嘅事。」他們期待所有參賽者，完成比賽仍會繼續做：「甚至下個麥花臣節有佢哋自己嘅專場就最好啦。」暫時他們已收到過百份參賽報名表，完全超出想像。陸永私心分享他的小貼士：「可能嚟參賽嘅，唔係做開棟篤笑嘅名人，最好最好要介紹到自己先，因為我要知道你係邊個，先可以投入到你嘅世界。唔使好複雜，好似『我係一個廚師』咁之後就可以講關於廚房嘅，或者飲食界嘅笑話㗎啦。」

Teddy Fan預告騷會跳到好攰

Teddy Fan今次將在此場館舉辦首個音樂會，他興奮表示：「個騷會叫BOSS GAME，即係打大佬關！我一開始出歌，最想都係有一個自己嘅騷，呢兩年過五關斬六將終於有，對我嚟講就是打大佬嘅時刻。所有觀眾就係我大佬，我要畀一個好嘅演出大家睇。」他透露已邀請好友們一齊玩，笑言到時要帶多件衫：「基本上我係好想做一個好睇嘅Band Show，始終我係Band出身，所以今次我哋主要玩Band，當然有我嘅導師、好兄弟，我好希望同佢玩一個好開心嘅晚上。仲有個重點就係，我所有歌都會玩自己作，或者有份作嘅，冇Cover歌，很多快歌，所以希望大家入場的時候，因為睇呢個騷會（跳）到好攰！」各位樂迷敬請期待！

Teddy又大讚麥花臣的音響很好：「我自己每次嚟都幾鍾意，又係個好啱做Band Show嘅地方。我自己喺麥花臣都演出過好多次，作為一個結他手，我幾鍾意。由我自己出歌到而家，一直暗地想自己第一個Official演唱會，一定要喺麥花臣，我覺得咁係最好去呈現我自己音樂嘅地方。」他表示能夠在麥花臣場館開騷，絕對是音樂路上的一個Check Point！