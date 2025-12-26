張兆輝榮獲「金蓮花優秀男演員獎」 憑《空心人》連奪中外兩大獎項 談未來目標：不斷帶給觀眾新鮮感
更新時間：15:45 2025-12-26 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-26 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-26 HKT
第17屆澳門國際電影節暨第16屆澳門國際電視節，日前於澳門美高梅圓滿舉行，頒獎典禮星光熠熠，現場雲集章子怡、黃軒、葛優、謝天華、曹斐然、何超蓮等重量級嘉賓。上月剛憑《空心人》在溫哥華華語電影節榮獲「最佳男主角」的張兆輝，再度傳來捷報，於本屆電影節榮獲「金蓮花優秀男演員獎」！輝哥憑藉彭發導演執導的驚慄片《空心人》再下一城，演技備受肯定。
已做好退休計劃
輝哥接受訪問時難掩喜悅之情：「非常開心，亦相當驚喜，衷心感謝觀眾對《空心人》的支持與認可。」被問到接連奪獎會如何慶祝，輝哥笑言：「方式很簡單，先靜靜在家冥想，回味拍攝時的點滴，已覺得十分滿足。當然，也會和家人一起吃頓飯、舉杯分享喜悅。」談及未來目標，他坦然表示：「已經做好退休計劃，這幾年只想盡力做到最好，遇到好角色就用心演繹，希望這幾年不斷帶給觀眾新鮮感，也給自己一些將來回憶。」提到拍攝《空心人》時的挑戰，輝哥坦言困難不少：「幸好彭發導演在開拍前與我們深入溝通角色要求，讓演出時的難度降至最低，更能全情投入每場戲，即使戲中情緒沉重、令人心碎，當你達到導演的要求，事後回想，仍會感到享受。」
兩父女合作默契十足
至於如何抽離陰鬱角色，輝哥透露：「拍攝完大約一個多月，靜下來時仍會浮現戲中的不開心片段。我會主動找朋友聊天或出門跑步，不讓自己沉溺在戲裡，慢慢就能抽離。」而聖誕與新年將至，輝哥表示節日期間仍需工作，參與跨年活動，期待之後能稍作休息，並祝願大家過一個愉快聖誕，迎接新一年。另外，在英國讀書的孻女張卓姿趁聖誕假期返港陪伴家人，更兩度擔任輝哥的助手，分別現身南沙音樂會及澳門電影節。兩父女合作默契十足，更有粉絲在現場認出張卓姿，偷拍照片上傳分享，可見她尚未正式入行，已吸引不少關注目光。
最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
2025-12-25 14:33 HKT
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
2025-12-25 15:50 HKT
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
2025-12-25 14:14 HKT
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
2025-12-25 12:03 HKT
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
2025-12-25 11:30 HKT