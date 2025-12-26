朱孝天遭售票平台反擊「不實信息已進行取證」 深夜緊急改口道歉：情緒失控致言論失當

F3（言承旭、周渝民、吳建豪）與五月天阿信日前在上海舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會，有指朱孝天因多次在直播中爆料而被「踢出局」。被「踢出局」後的朱孝天，疑似在粉絲群影射阿信假唱，更指五月天所屬公司相信音樂與大陸售票平台「大麥」合作，藉黃牛炒高票價後各分盈利，又形容「與黃牛掛鉤的大麥」。不過，朱孝天昨晚（25日）緊急澄清「發表了有失妥當的言論」。而他發文前，遭點名的「大麥」先表態回應：「保留採取一切法律措施追究造謠方法律責任的權利。」

朱孝天遭反擊

朱孝天粉絲群組發言被截圖瘋傳，內容更將大麥形容「與黃牛掛鉤的大麥」。而大麥正是大陸最大售票平台，其客服單位昨日率先否認朱孝天的說法，並回應「對黃牛零容忍，票價均由主辦方根據市場規則制定，大麥作為票務平台嚴格執行相關規定，不存在與第三方合作抬價的行為」。而大麥相關工作人員也回應說：「已對互聯網（網路）傳播的不實信息進行取證，並保留採取一切法律措施追究造謠方法律責任的權利。」

發文向大眾致歉

朱孝天昨晚發文道歉，表示自己因情緒失控，「在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論」，對於相關言論引發不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此向大眾致歉。