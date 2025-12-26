Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王菀之留言恭喜小儀結婚 戥對方開心：祝佢哋白頭到老

影視圈
更新時間：11:15 2025-12-26 HKT
發佈時間：11:15 2025-12-26 HKT

王菀之（Ivana ）昨晚（25日）聖誕節現身商場舉行《Share Music Share Love音樂會》，除了獻唱多首歌曲外，更應節跟觀眾玩遊戲，送上自家品牌咖啡作聖誕禮物。Ivana表示聖誕節大多陪伴家人好少出外工作，但今次獲邀想籍著機會跟大家透過音樂分享溫暖，所以挑選歌曲以愛、分享同希望有關。

張敬軒忙工作未有聯絡

談到工作，她表示安排到2027年，其中有舞台劇、藝術項目，以及會開騷。提到跟老公Eric So可會趁節日跟她互相交換禮物，她笑言只講心，二人一起布置聖誕樹，反而近年會跟朋友及家人吃大餐慶祝節日。提到早前指好友張敬軒從不主動搵她，問到對方可有聯絡她？Ivana笑言沒有，可能軒仔為出席頒獎禮會好忙，不過他們在年尾會作總結。她說：「可能佢會約我食餐飯，都會打電話畀我，互相問候知道要照顧家人，為自己夢想好努力。」另外，談到小儀無預警下在社交網公布婚訊，公開與丈夫輕輕手指碰手指的照片。Ivana表現雀躍，表示：「我見到即刻留言恭喜佢，之前完全唔知，但我戥佢好開心，張相係兩隻指掂住，祝佢哋白頭到老。」

