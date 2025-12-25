Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tim聞小儀結婚︰佢似會收埋私生活 Dear Jane出藍光碟籌備海外巡唱

影視圈
更新時間：19:45 2025-12-25 HKT
發佈時間：19:45 2025-12-25 HKT

樂隊Dear Jane成員黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）和黎俊華（Nice）今日聖誕節（25日）出席「第23屆香港冬日美食節」，談到聖誕節，Tim指出席活動前跟家人吃自助餐，晚上會帶子女乘坐觀光巴士。

Howie自揭已婚

Jackal、Nice則會留家，Howie自爆已婚年多，會跟太太及家人一起吃火雞，當形容Howie跟小儀相似，在無預警下爆出婚訊，Tim反而說：「我覺得小儀結婚唔驚喜呀，佢似會將私生活收埋。」談到婚後可會想出外夜蒲？Tim笑言︰「唔記得個 『蒲 』點寫啦！有時太太都會想出去飲番杯，輕鬆一下，畢竟照顧仔女辛苦。」

Dear Jane透露成軍20年演唱會會第一次推出藍光碟，下月舉行簽唱會，而三月會到澳洲巡唱，繼而赴美加、英國等地，歌曲會改動以迎合當地歌迷。談到下一個20年，Tim指︰「玩緊音樂就夠，我好有信心！」

