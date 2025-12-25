Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

48歲男星惹官非公開病歷證清白？ 意外驚爆不舉洩「男人最痛」 長年服助勃藥

影視圈
更新時間：18:00 2025-12-25 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-25 HKT

韓國娛樂圈近期因諧星朴娜萊私下找一名中年女士注射藥物，陷入「非法醫療行為」風波，多位藝人受到牽連，當中包括SHINee成員Key，而48歲知名主持人全炫茂也未能倖免。他被網民找出多年前在節目《我獨自生活》中於車內接受點滴注射的畫面，遭民眾以涉嫌違反《醫療法》為由舉報，警方隨後介入調查。為求自證清白，全炫茂公開9年前的完整病歷，洩露有陽痿問題，引起網民討論。

全炫茂公開就診紀錄

面對涉嫌違反《醫療法》指控，全炫茂團隊公布了2016年的就診紀錄。文件顯示，他當時因支氣管炎、慢性喉炎等病症，在醫生的診斷下接受正規治療，點滴僅為輔助療法，且後續醫療廢棄物也已妥善交還院方。這份詳盡的證據，有力地駁斥了「非法醫療」的指控，本應讓事件就此平息。

相關閱讀：東張西望丨港女望嫁得出不惜貼錢做擔保人 男友不舉成分手導火線 如今恐債務纏身

全炫茂疑有男性勃起功能障礙

然而，這份本該終結爭議的病歷，卻因一個自費項目「Mvix 100」而引爆了新的海嘯。經網民查證，該藥物是治療男性勃起功能障礙的處方藥。此一發現，立刻與全炫茂長年受掉髮問題困擾的形象聯繫起來。大眾普遍推測，這很可能是為了應對他長期服用生髮藥物所可能產生的副作用，而由醫生開立的處方。

相關閱讀：黃日華被爆於片場向「不舉」男星派帛金 鮑起靜捲入事件 當事人：朋友叫我唔好講

