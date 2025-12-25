姚焯菲炮製聖誕大餐益家人︰希望唔會食物中毒 張馳豪2026年盼出EP

張馳豪（Aska）與姚焯菲（Chantel）昨日於聖誕前夕到新城廣播派聖誕朱古力，並向支持他們一年的粉絲致謝。Chantel笑言每年聖誕都會親自下廚為家人準備大餐，今年亦不例外：「希望他們不會食物中毒啦！」留家與家人共度溫馨佳節。

對2025年成績感滿意

Aska同樣留在家中陪伴家人，一起煮大餐慶祝。他談到最難忘的聖誕時，毫不猶豫地表示：「孤獨的聖誕最難忘！」而Chantel則分享在澳洲度過「超級無敵熱」的聖誕，令她印象深刻。2025年即將結束，Aska回顧過去一年，認為是「豐富一年」。他先後推出三首不同風格的歌曲《Catch A Feeling》、《燈亮時離場》及《山系戀人》，在音樂上勇於嘗試新方向。除此之外又赴加拿大等地演出；展望2026年，Aska希望能推出個人EP，繼續挑戰自己。

Chantel表示今年大部分時間不在香港，而上半年嘗試了不少新事物，包括首次參演《愛·回家之開心速遞》及挑戰演出音樂劇，令經驗更為豐富。同時推出兩首歌《New Fantasy》及《KMC》。其中《KMC》是她首次作曲的作品，她明言這是今年最大突破。