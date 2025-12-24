「貓王」遺孀平安夜罕甫四代同堂照 蒙眼麥當娜穿性感內衣做節 李珉廷肉麻宣示主權

今天是12月24日平安夜，正是迎接聖誕節的大日子，相信大家都準備了連串慶祝活動，其實就連明星都唔例外，紛紛大晒他們如何迎接佳節。

冰釋前嫌

「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的遺孀Priscilla Presley，就提早與家人慶祝聖誕，最教人驚喜是她在IG晒出的全家福中，竟有3名外孫女：36歲的Riley Keough、17歲的Harper和Finley之身影，Riley更抱着她的BB，來個四代同堂大合照。Priscilla配文上寫上：「2025年節日假期與牢不可破的家庭聯繫」，暗指雖與外孫女之間曾有嫌隙，但始終還是一家人。前年1月貓王獨生女麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）猝逝後，Priscilla曾因不滿女兒將遺囑上的信託人由她改成Riley及已故外孫Benjamin，因而與Riley對簿公堂，最終於同年6月達成和解。事隔2年，一家人終於開心團聚。

同樣大晒溫馨的還有麥當娜（Madonna），娜姐在IG上載的聖誕圖輯中，就有跟一對孖生養女Stella和Estere的母女合照。不過要67歲的娜姐只sell慈母形象是沒有可能的，一向作風大膽的她亦在圖輯上加入性感內衣照，以及與29歲小男友Akeem Morris合影的情欲照，包括蒙眼、腳縛紅絲帶之類，娜姐還要寫上一句：「聖誕老人想知道……你有乖乖還是曳曳？」十分惹火！

Kim Kardashian無晒符

講到曳，誰能與真人騷女王Kim Kardashian的子女爭鋒？話說Kim循例與4名子女合拍親子聖誕相，先是大女North率先撤退，接着次子Saint亦蠢蠢欲動想走人，不過被媽咪捉實，所以拍照期間全程苦着臉，Kim點𠱁都無符；細仔Psalm則一直在旁邊整古做怪，只有三女Chicago一直乖乖微笑地挨住媽咪，難怪Kim配文寫道：「我真係好攰！」而遠在韓國的李珉廷亦大晒家中的聖誕樹，對老公李秉憲極度崇拜的她連聖誕樹也不放過，樹上掛上的裝飾竟是《魷魚遊戲》公仔，當中有殺人機器英熙、主角「456號」成奇勳（李政宰）及粉紅兵，建議她下年不如成個李秉憲掛埋上去啦！