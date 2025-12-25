60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊

童星出身的80年代女星雪梨（原名嚴慧明）初出道曾與波姬小絲當選日本「每周最受歡迎外國女星」，又曾在1982年獲《Road Show》電影雜誌評選爲全球最受歡迎女星前十位，萬千寵愛的雪梨首部劇集《親情》已經與周潤發合作，星途一片暢順，可惜因為拍戲戀上有婦之夫徐少強，從此改寫了命運。

雪梨新造型佬味極濃

雪梨先後為男方誕下一對子女徐偉棟與徐頴堃，當時徐少強未有兌現離婚承諾， 兩人更加難逃「七年之癢」而分手收場。母兼父職的雪梨與一對仔女移居加拿大生活，雖然雪梨曾復出幕前，但狀態已經不復當年，近年轉戰抖音，狀態更屢次成為焦點。日前雪梨出席活動，一頭鬈短髮的新造型，佬味極濃。

雪梨緊急進行「通波仔」

雪梨當年憑古天樂版的《神鵰俠侶》中飾演李莫愁一角而被譽為「最美李莫愁」，但近年她已大幅減少幕前演出，而且健康狀況亦惹人關注。今年4月雪梨因心臟劇痛就醫，發現血管阻塞緊急進行「通波仔」手術，雪梨坦言當時感覺經歷生死，幸好最後康復過來，目前需要長期服用薄血丸、膽固醇藥等藥物，休養期間體重增加20多磅，但精神狀態明顯好轉，日前雪梨出席活動，她稱上月在香港完成了音樂會，目前處於休息狀態，死過翻生的雪梨，雖然戴着一副大框的太陽眼鏡遮蓋了眼部，但狀態明顯比以前從容，笑容亦多了不少，但一頭鬈短髮的新造型，顯得她佬味極濃。

雪梨強調沒有經濟壓力

雪梨曾表示積極減肥，計劃逐步恢復演藝活動，但她強調復出並非因經濟壓力：「我仲好鍾意演藝生活，仔女好獨立唔使我擔心，我工作只係賺錢買花戴。」雪梨又稱最荒謬網傳徐少強兄弟籌了100萬生活費給她，令她莫名其妙，更透露反而會資助徐少強與已故妻子所生的兩名子女：「始終認識，冇可能睇住兩個10多歲小朋友冇父冇母。」她笑言若能照顧他人，證明自己的經濟狀況尚可。至於感情觀，雪梨表示無意尋找老伴：「好就好，唔好就前世唔收！」強調與過去經歷無關，已全然放下往事。

