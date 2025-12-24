萬千星輝頒獎典禮2025｜羅子溢拉票對象劍指師奶與師生 周嘉洛爭視帝︰有信心落選

最近《東周刊》獨家爆出何沛珈、阮浩棕結束兩年情，除了因為聚少離多之外，TVB執行「禁愛令」，禁止力捧中的花旦與小生感情事浮面。《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男主角」的10強候選人周嘉洛、羅子溢今日（24日）在電視城會見傳媒。對於「禁愛令」，跟陳瀅傳緋聞的周嘉洛，聞言兩度自稱耳鳴避談，羅子溢則笑言反問：「而家仲興咩？」

周嘉洛票投張振朗睇好羅子溢

對於角逐「最佳男主角」拉票計劃，羅子溢明言已到校園、街市拉票。周嘉洛自認今次陪跑，強調不會不開心，「有信心自己會落選」，他明言知道自己定位，睇好羅子溢得獎，大讚對方有心又有才華，他說：「我會投張振朗，呢張係友情票，另一票原本想畀馬國明同郭晉安，但佢哋兩個都拎過獎，所以集中畀羅子溢。」在旁的羅子溢笑稱若然後生十年的話，跟周嘉洛合作拍劇一定大有火花。

談到頒獎禮當晚會否跟太太楊茜堯同行出席？羅子溢大賣關子稱有驚喜，又指子女不知他是演員，只知父親會在電視機上出現，「可能以為同Peppa Pig一樣！」另外，提到TVB執行「禁愛令」，周嘉洛稱沒留意，反問︰「又關我事？」在旁的羅子溢笑說：「而家仲興架咩？我哋當年就乜都興嘅。」問到若有「禁愛令」可會提點周嘉洛？羅子溢指對方情商高，不會有問題。問周嘉洛是否受得寵？「禁愛令」對他沒有影響？他兩度搞笑自稱耳鳴而避談。

抽中《尋秦記》古天樂咭有運行？

提到電影《尋秦記》與零食品牌合作推出特別版小食，掀起抽卡潮。周嘉洛指有買周邊產品，跟一班《愛·回家之開心速遞》演員每日買十盒抽咭，笑言集齊一套就會賣出去，亦會包場睇戲撐滕麗名。羅子溢明言︰「第一次就抽中是古天樂咭，（咁好運，爭視睇高一線？）平常心！」