Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025｜陳曉華聞「禁愛令」即轉話題 劉佩玥真空戰衣上陣 傅嘉莉寫定感謝文貓紙

影視圈
更新時間：19:15 2025-12-24 HKT
發佈時間：19:15 2025-12-24 HKT

最近《東周刊》獨家爆出「TVB上位小花」的何沛珈與「星三代」阮浩棕結束兩年情，除了導火線因聚少離多之外，TVB執行「禁愛令」，禁止力捧中的花旦與小生將感情事浮面，包括：陳曉華和朱敏瀚、陳懿德和羅天宇、陳瀅和周嘉洛等，通通接「令」。

自嘲年紀大無緣《女神配對計劃》

有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男、女主角」的10強候選人周嘉洛、羅子溢、劉佩玥、陳曉華、傅嘉莉在電視城會見傳媒。對於TVB執行「禁愛令」，陳曉華聞言即扯開話題，指自己努力拍戲和拉票。劉佩玥則表示未有收到通知。傅嘉莉笑言若然有「禁愛令」也會想結識男藝人。談到可會有興趣參加《女神配對計劃》？傅嘉莉稱喜歡睇戀綜，笑言節目組或嫌她年紀大。

談到《萬千星輝頒獎典禮2025》投票心目中人選，陳曉華笑言第一票挑選實力強，第二票最喜愛，第三票鼓勵新一代，自己會投票給佘詩曼、宣萱及新一代演員。首次入圍角逐「最佳女主角」的傅嘉莉指，會在社交網分享《刑偵12》精華片段，從而勾起劇迷回憶。她表明已寫好感謝詞，惟認為得獎機會不高，又笑言自己1月6日生日，望吸引力法則成真。在旁的陳曉華即表示：「我1月3日生日，可以畀我先。」

劉佩玥指，聽過陳曉華、傅嘉莉的拉票計劃，自己也會加緊拍網片拉票，又讚傅嘉莉寫定感謝言，憶自己當年憑劇集《美麗戰場》奪得馬來西亞「最喜愛TVB女主角」時，腦袋一片空白，既驚訝又喊到失控。至於出席頒獎禮戰衣，劉佩玥稱以中性打扮，西裝外套內可真空上陣，笑說到時不能周身郁。

貓女歌手與企鵝歌手是情侶？

另外，劉佩玥早前在廣州舉行音樂會獻唱《海闊天空》時被指面部表情猙獰，她明言首次開騷，多謝反方意見，自己有睇網上討論區的相片、文字，自覺少少醜怪，自認非專業歌手，有進步空間，望多多包涵。不過陳曉華力撐劉佩玥唱功無問題，「我在現場兩小時，睇得勁開心！」提到《中年好聲音4》有藝人戴上貓女面具獻唱，有傳是劉佩玥，她認同貓女唱功不俗。另有指戴上企鵝面具藝人歌手是緋聞男友周志文，問到貓女、企鵝歌手是否很老友？劉佩玥笑言不知道。 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
6小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
14小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
10小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
4小時前
聖誕天氣｜平安夜大致天晴日間溫暖 明日稍後時間顯著轉涼 一日急跌9度
聖誕天氣｜明日顯著轉涼一日急跌9度 天文台調低周五氣溫預測 新界個別地區料跌至個位數
社會
7小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
2025-12-23 15:29 HKT
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
6小時前
超市3類食物絕不買！專家揭恐食物中毒脫水致死 這種水果超多菌？
超市3類食物絕不買！專家揭恐食物中毒脫水致死 這種水果超多菌？
食用安全
7小時前