萬千星輝頒獎典禮2025｜陳曉華聞「禁愛令」即轉話題 劉佩玥真空戰衣上陣 傅嘉莉寫定感謝文貓紙

最近《東周刊》獨家爆出「TVB上位小花」的何沛珈與「星三代」阮浩棕結束兩年情，除了導火線因聚少離多之外，TVB執行「禁愛令」，禁止力捧中的花旦與小生將感情事浮面，包括：陳曉華和朱敏瀚、陳懿德和羅天宇、陳瀅和周嘉洛等，通通接「令」。

自嘲年紀大無緣《女神配對計劃》

有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男、女主角」的10強候選人周嘉洛、羅子溢、劉佩玥、陳曉華、傅嘉莉在電視城會見傳媒。對於TVB執行「禁愛令」，陳曉華聞言即扯開話題，指自己努力拍戲和拉票。劉佩玥則表示未有收到通知。傅嘉莉笑言若然有「禁愛令」也會想結識男藝人。談到可會有興趣參加《女神配對計劃》？傅嘉莉稱喜歡睇戀綜，笑言節目組或嫌她年紀大。

談到《萬千星輝頒獎典禮2025》投票心目中人選，陳曉華笑言第一票挑選實力強，第二票最喜愛，第三票鼓勵新一代，自己會投票給佘詩曼、宣萱及新一代演員。首次入圍角逐「最佳女主角」的傅嘉莉指，會在社交網分享《刑偵12》精華片段，從而勾起劇迷回憶。她表明已寫好感謝詞，惟認為得獎機會不高，又笑言自己1月6日生日，望吸引力法則成真。在旁的陳曉華即表示：「我1月3日生日，可以畀我先。」

劉佩玥指，聽過陳曉華、傅嘉莉的拉票計劃，自己也會加緊拍網片拉票，又讚傅嘉莉寫定感謝言，憶自己當年憑劇集《美麗戰場》奪得馬來西亞「最喜愛TVB女主角」時，腦袋一片空白，既驚訝又喊到失控。至於出席頒獎禮戰衣，劉佩玥稱以中性打扮，西裝外套內可真空上陣，笑說到時不能周身郁。

貓女歌手與企鵝歌手是情侶？

另外，劉佩玥早前在廣州舉行音樂會獻唱《海闊天空》時被指面部表情猙獰，她明言首次開騷，多謝反方意見，自己有睇網上討論區的相片、文字，自覺少少醜怪，自認非專業歌手，有進步空間，望多多包涵。不過陳曉華力撐劉佩玥唱功無問題，「我在現場兩小時，睇得勁開心！」提到《中年好聲音4》有藝人戴上貓女面具獻唱，有傳是劉佩玥，她認同貓女唱功不俗。另有指戴上企鵝面具藝人歌手是緋聞男友周志文，問到貓女、企鵝歌手是否很老友？劉佩玥笑言不知道。