阿Sa飛上海遺失行李 頂硬上問人借衫着秒變貴婦

蔡卓妍（阿Sa）最近與健身教練Elvis的緋聞傳得熱烘烘，除了拍拖之外，各自亦有自己的私人時間，見阿Sa昨晚去支持老友的《SINGLE ALL THE WAY 彭秀慧一口騷》。另外，日前阿Sa飛到上海出席活動，卻發生了一件小插曲。

睇騷撐朋友

阿Sa昨晚去支持彭秀慧的個人騷，並在IG限時動態貼出多張合照，開心寫道：「祝我哋M運亨通，長M必贏 #睇完個show你就明 #singlealltheway」而她日前飛到上海出席活動，以一襲白色吊帶長裙示人，仙氣十足，依然充滿少女味，不過，原來阿Sa抵達當地機場時卻發生小插曲。見她到達上海機場時，戴上帽子、口罩及黑超，穿上一件粉紅白色橫間衫，外面一件白色毛毛大褸，全身包到冚，與她平日的打扮截然不同，原來這一身裝束，並不是阿Sa自己的衣服，她甫出機場時，向接機的粉絲大呻：「我行李被他們拿錯了，我這身衣服也不是我的。」阿Sa遺失了自己的行李，惟有借身邊工作人員的禦寒衣物頂住先。而活動翌日，阿Sa便由上海出發前往長沙，並會合跟好姊妹鍾欣潼（阿嬌）一起參加內地綜藝節目《你好星期六》的錄影。