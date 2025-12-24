「波波」黃婧靈搵命搏同花豹合照 遭長頸鹿圍舔：以為我係紅蘿蔔

「泰國旅遊達人」胡慧冲（Roger）為TVB Plus主持王牌旅遊節目《冲遊泰國11》，明晚（25日）首播的一集中，Roger同拍檔「波波」黃婧靈介紹泰國古都大城府。

港人至愛燒蝦放題

他們入住的酒店可一覽大城府景色，提供的自助海鮮晚餐非常有名，波波興奮表示︰「呢間酒店設計新穎，空間感十足。佢嘅海鮮自助餐係國際級數，仲有live band聽，咪話唔正呀。」到第二日，Roger知道波波對燒蝦意猶未盡，特意帶她到當地有名的「公跑一條街」，他說︰「泰文『公』係蝦，『跑』係燒咁解。呢度好受泰國人同遊客歡迎，價錢公道，鍾意嗰啲揀嗰啲，跟住燒嚟食，啲人嚟到揀蝦都係『有大食大』，不過要留意呢度夜晚8點就收工。」波波實行燒蝦放題，大城府河蝦、大頭蝦一網打盡。

下一站兩人來到大城府的動物園參觀，園內提供近距離跟動物接觸，波波與一隻成年花豹合照，她一邊撫摸花豹，一邊戰戰兢兢說︰「睇手機就睇得多呢個（豹打呵欠）表情符號，真嘅都係第一次，我驚講嘢咁大聲會嚇親佢。」接下來到重頭戲，就是坐吉甫車頂近距離餵長頸鹿。未知是否波波太吸引，一來便被幾隻長頸鹿一哄而上圍住，嚇到她猛叫︰「嘩！佢哋一見到紅蘿蔔或者我條裙就追住嚟咬，佢哋以為我係紅蘿蔔呀！」