Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「波波」黃婧靈搵命搏同花豹合照 遭長頸鹿圍舔：以為我係紅蘿蔔

影視圈
更新時間：18:15 2025-12-24 HKT
發佈時間：18:15 2025-12-24 HKT

「泰國旅遊達人」胡慧冲（Roger）為TVB Plus主持王牌旅遊節目《冲遊泰國11》，明晚（25日）首播的一集中，Roger同拍檔「波波」黃婧靈介紹泰國古都大城府。

港人至愛燒蝦放題

他們入住的酒店可一覽大城府景色，提供的自助海鮮晚餐非常有名，波波興奮表示︰「呢間酒店設計新穎，空間感十足。佢嘅海鮮自助餐係國際級數，仲有live band聽，咪話唔正呀。」到第二日，Roger知道波波對燒蝦意猶未盡，特意帶她到當地有名的「公跑一條街」，他說︰「泰文『公』係蝦，『跑』係燒咁解。呢度好受泰國人同遊客歡迎，價錢公道，鍾意嗰啲揀嗰啲，跟住燒嚟食，啲人嚟到揀蝦都係『有大食大』，不過要留意呢度夜晚8點就收工。」波波實行燒蝦放題，大城府河蝦、大頭蝦一網打盡。

下一站兩人來到大城府的動物園參觀，園內提供近距離跟動物接觸，波波與一隻成年花豹合照，她一邊撫摸花豹，一邊戰戰兢兢說︰「睇手機就睇得多呢個（豹打呵欠）表情符號，真嘅都係第一次，我驚講嘢咁大聲會嚇親佢。」接下來到重頭戲，就是坐吉甫車頂近距離餵長頸鹿。未知是否波波太吸引，一來便被幾隻長頸鹿一哄而上圍住，嚇到她猛叫︰「嘩！佢哋一見到紅蘿蔔或者我條裙就追住嚟咬，佢哋以為我係紅蘿蔔呀！」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
4小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
13小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
9小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
01:33
粵車南下第一滴血！違泊感受地道「牛肉乾」 司機認錯交罰款：兜了很多圈都沒泊位
社會
8小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
2小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
2025-12-23 15:29 HKT
聖誕天氣｜平安夜大致天晴日間溫暖 明日稍後時間顯著轉涼 一日急跌9度
聖誕天氣｜明日顯著轉涼一日急跌9度 天文台調低周五氣溫預測 新界個別地區料跌至個位數
社會
6小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
9小時前