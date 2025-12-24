張繼聰《金童》票房邁向一千萬 快閃旺角宣傳遇功夫小子挑機

張繼聰主演的電影《金童》上映至今票房已衝破900萬，為了傳遞正向信念，昨晚阿聰以「金童拳館」館主身份，以「拳館招募」為名快閃現身旺角，並趁平安夜前夕，順道與眾同樂。阿聰人未到，fans聞風而至，在旺角排隊守候，場面熱鬧。

張繼聰曾在旺角「劈友」

當中有與金蛇同行的街坊，金蛇會金童，合照時阿聰扮驚見蛇彈開，氣氛搞笑，阿聰溫馨提示叫蛇君與心愛的金蛇入場睇戲記得買兩張飛，「動物、人同樣憑票入場！」除了金蛇之外，還遇上功夫小子，小朋友跟阿聰擺功夫pose合照甚有氣勢，還即場露兩手，果然後生可畏。阿聰現身鬧市，與fans、途人近距離接觸，深深感受到大家對他的支持：「未試過為電影宣傳而走上街，這樣貼地與大家親近接觸，我覺得秉承到金童精神，走到這一刻仍堅持下去。今晚旺角連走兩個地點快閃，過程好開心，大家一個問候，一齊合照，都好感覺到大家對我的支持，很真摯的情感，一次好好的體驗。」

對於身處旺角這熱鬧的地方，阿聰勾起不少回憶說：「這條街好多回憶，除了今晚第一次在旺角街頭派傳單外，而在這附近我也曾經拍電影，拍劈友戲而瞓過街上，所以旺角對我有很多歸屬感！剛才到場排隊的朋友，有熟口熟面的fans、也有後生仔女、老友記，有同我年紀差不多的，不同年齡層都有，他們對我的熱情和支持完成感受得到。」