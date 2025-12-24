前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人

2005年香港小姐亞軍陸詩韻（Sharon）即將在12月29日迎來45歲生日，向來人緣甚佳的她，近日已開始與朋友們進行一連串的生日慶祝活動。日前，她在IG分享了與康子妮等幾位圈中好友聚會的相片，並高興地寫道：「Thanks my pretty ladies，好難得大家夾到一個靚靚時間，在一個咁無敵嘅美景下，三個鐘真係唔夠。」字裡行間流露出與閨蜜相聚的喜悅。

49歲康子妮保養得宜

在陸詩韻分享的多張照片中，她們在一間能俯瞰維港景色的高級餐廳，享受精緻的下午茶，慶祝活動充滿格調。而在眾多美女好友中，近年回復單身的康子妮亦是座上客，她的近照引起了網民的關注。

從合照中可見，康子妮氣色極佳，她留著一頭清爽的微曲短髮，雖然打扮簡約，但更顯年輕活力。現年49歲的她保養得宜，皮膚緊緻，與好友們一同在鏡頭前展現自信笑容，完全看不出已是兩子之母，狀態大勇。

康子妮與林曉峰5年前突然離婚

康子妮曾為TVB藝員，2002年與前TVB金牌主持林曉峰結婚後，便淡出幕前，專心照顧家庭，並誕下兩名兒子林寶和林熙。這段長達18年的婚姻一直被視為圈中典範，然而兩人在2020年突然宣布離婚，消息令不少網民驚訝。離婚後，曾一度傳出康子妮另結新歡，與保險業高層Garry關係密切，因而傳出緋聞，不過康子妮曾否認二人是情侶關係。

康子妮投身保險界

走出失婚陰霾後，康子妮積極開展自己的新生活。熱愛音樂的她重拾長笛及鋼琴，為多位歌手的演唱會擔任和音及樂手，同時也投身保險界，事業發展有聲有色。如今見她在好友生日派對上容光煥發，證明她已徹底走出過去，活出更自信、更精彩的第二人生。