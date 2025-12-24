Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王菀之重申內地巡唱延期非取消︰牽涉好多原因 怨張敬軒從不主動搵老友

影視圈
更新時間：13:45 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:45 2025-12-24 HKT

昨晚（23日）西九文化區竹翠公園《普世平安星光夜音樂會》有王菀之、王祖藍、衛蘭（Janice）和妹妹衛詩（Jill）、杜麗莎、孫耀威、吳文忻等人演出。

農曆新年前還清「歌債」

王菀之受訪時表示，今年為歌手們寫了許多歌，自己只有一、兩首。她笑稱皆因應承了好多人，有信心在農曆新年前還清「歌債」，而新一年望能投放更多時間在自己的音樂之上。早前王菀之北京、深圳及武漢等地巡唱宣布延期或取消，她表示接下來會有好消息公布，只是改期非取消，並指未知道是否在原定的地方舉行演唱會。至於延期的原因？她透露涉及許多原因，「而家至少係朝住重新出發嘅方向。」另外，她有感「遲啲會好忙」，也會多抽時間陪伴家人，她十分掛念家人，加上家人年紀大；另一方面，她想參與更多有意義的音樂項目。

問到可會與好拍檔張敬軒再合作？她笑指「有啲掛住佢」，形容人生短，上一次跟他同台經已是幾年前的事，而網上經常重現昔日兩人合作片段，她說：「有時粉絲都會send片畀我，重溫時，睇住呢兩個人長大的感覺，因此真的很想再有機會聯繫一起，（會否主動聯絡軒仔？）點解佢唔可以搵我？到時我再睇睇聽唔聽佢電話！」

