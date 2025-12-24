洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變

現年51歲的洪天明與2006年香港小姐亞軍周家蔚（Janet）結婚13年，育有分別12歲的大仔洪大仁，和10歲的細仔洪竟琋，一家四口看似生活美滿，但近年有指洪天明因長駐內地工作，令到夫妻經常分隔兩地，婚變傳聞不絕於耳。昨日（23日）周家蔚在小紅書拍片透露，他們舉家已搬到深圳居住，複式大屋「凌亂」中曝光。

洪天明搬屋弄傷腰

周家蔚發文寫道：「我們從香港来到深圳啦！#搬家 #相親相愛一家人」影片中的周家蔚坐在太陽椅上，身處戶外地方，背後有一片草地，一邊歎着咖啡，一邊以很普通的普通話分享是次艱辛的搬家過程，兩公婆齊齊弄傷腰部：「其實我們搬過來都不容易，非常辛苦，我這一輩子也不再搬家了......搬家的時候，你看我老公一條毛巾背東西，真的好辛苦，他把整家所有東西都扛上了，我們兩個都一直穿着那個腰封，因為那個腰不停的弄傷，但沒辦法，我們兩個都要扛對吧！」

周家蔚洪天明親力親為

她又表示因為怕貴重物品弄破，未有找搬屋公司，因此要親力親為：「我們也沒有請搬家公司過關，甚麼都是我們自己來的，因為我們怕搬家公司把我們貴重的東西弄壞，所以就自己來，通過這一次的搬家，很多人都看得出來，我們一家人相親相愛很幸福。我們可以同甘也可以共苦。」

