黃宗澤角逐視帝獲半個電視圈力挺 汪阿姐激讚演「陰濕」奸角耳目一新

影視圈
更新時間：22:15 2025-12-23 HKT
發佈時間：22:15 2025-12-23 HKT

黃宗澤（Bosco）憑藉在《新聞女王2》中飾演「嘴賤」主播Kingston一角演技大爆發，角色「賤格」得來討喜，成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男主角」十強。目前正拍攝邵氏新劇《風華背後》（簡稱《風華》）的台前幕後，趁聖誕派對齊齊呼籲觀眾投票支持Bosco，為他角逐視帝注入強心針。

在《新聞女王2》中，Bosco飾演的Kingston「Mean精」上身，對白涼薄卻句句到肉，配合豐富表情，令觀眾又愛又恨。網民紛紛表示「角色賤格得嚟好討喜」，連同劇演員鄧志堅、高海寧、陳曉華、龔慈恩、蔣祖曼、袁富華、王敏奕、吳業坤等亦先後拍片為Bosco拉票，可見其人緣與演技同樣獲肯定。

鄭希怡聲援黃宗澤。
黃宗澤、鄭希怡、汪明荃玩得埋。
邵氏新劇《風華背後》演員開聖誕派對。
邵氏新劇《風華背後》演員慶祝聖誕節。
至於正在合作的《風華》劇組在聖誕節將至開大食會、交換禮物外，演員包括蔡少芬、譚耀文、鄭希怡等亦紛紛發聲支持，連汪明荃（阿姐）也特意拍片力挺：「今年視帝我睇好Bosco！多年前合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》時他還帶點小子氣，搞笑又生動；這次在《風華》演大律師有模有樣，在《新聞女王2》演奸角更是耳目一新，不是凶神惡煞，而是不經意地『陰濕』，角色設計好，演得更好。努力咁多年，祝福他奪得視帝！」

與Bosco相識多年的圈中好友亦接力應援，苗僑偉（三哥）、歐陽震華、鍾嘉欣、吳啟華及蔡潔等公開拍片打氣，片中幽默自問自答：「今年視帝係邊個？」「梗係《新聞女王2》Kingston黃宗澤啦！」此外，為助Bosco爭奪視帝，粉絲自發製作多款創意宣傳品，包括《新聞女王2》中Kingston的一比一紙牌立像，以及印有其經典表情的「壓力饅頭表情包」，將於12月24日平安夜在旺角街頭派發，為Bosco最後衝刺拉票。而不少網民更戲言若他奪得視帝，要公開「審判」Kingston的毒舌行徑，足見角色塑造極為成功，深入民心。黃宗澤笑言回應：「多謝大家『恨』我呢個角色，代表我演得夠真啦！」

