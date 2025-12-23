萬千星輝頒獎典禮2025丨王敏奕不敢向老爺曾志偉拉票 龔慈恩預告或母女檔亮相頒獎禮 蔣祖曼有信心奪獎：不能辜負支持者

龔慈恩、蔣祖曼及王敏奕均憑《新聞女王2》入圍「最佳女配角」十強，問是否內訌爭奬，她們否認，認為是公平競爭，蔣祖曼覺得該劇有四個角色入圍十強，而且也各有特點。至於是否有信心得奬？王敏奕坦言隨着身邊的朋友及家人幫她拉票令她信心大增，自己也扚起心肝拉票，希望不要辜負他們的努力，蔣祖曼指以往沒信心，但今年覺得能站在這個台上，得到很多人支持才能來到這一步，認為得來不易，不能辜負他們，所以今年自己也很有信心。

傳Link給家人叫幫手投票

龔慈恩坦言很難得能集合那麼多好演員一起拍劇，無論幕前幕後也付出了很多，已經當贏了。至於會否努力拉票？王敏奕笑言沒有特別做什麼，但今年首次傳連結給家人叫幫手投票：「以前都未試過叫人幫手投，尤其係send俾屋企人、我細佬，真係未試過過，但今年有做，（發比所有人？）呢下就覺得自己朋友唔夠多，覺得有多啲朋友就好！（傳畀老爺曾志偉？）老爺就冇send。」

女兒幫忙拉票

對於龔姐現時被指是大熱，她冧爆指女兒林愷鈴在社交網貼出照片幫自己拉票，坦然那麼多年也未試過，所以好開心，至於女兒到時是否會陪她一起出席頒獎禮，龔姐指她正忙於拍攝劇集，若不需要開工可能會來。蔣祖曼則笑指會在網上呼籲人投票的時候，沒有告知對方有三票，以及投完可更改人選。另外，劉佩玥也憑《俠醫》入圍「最佳女配角」十強，通告上亦表示她會出席，不過最後TVB表示她有工作在身而未能出席。

