前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味

前華姐冠軍朱璇（Oceane）自從在2015年宣布離開TVB後，一直忙於在內地參與影視工作，直到2018年與內地富二代男友Vincent在歐洲比利時舉行婚禮，婚後朱璇先後育有二子，淡出娛樂圈以家庭為重，並移居美國洛杉磯過着幸福少奶奶生活。

朱璇為好友激罕現身

日前陳智燊與宋熙年的YouTube頻道拍片介紹旅遊北京的好去處，驚見朱璇激罕現身！38歲的朱璇使已是兩孩之母，依然擁有無限女人味，散發知性美，而且Keep得非常好，完全沒有走樣。

朱璇被網民封為「御用情婦」

朱璇16歲時便被父母送到法國巴黎讀書，曾在Cours Florent演藝學校修讀戲劇表演，與國際巨星伊娃格蓮（Eva Green）和柯德莉塔圖（Audrey Tautou）系出同門，在2008年國際中華小姐競選中奪得冠軍的朱璇，先後參與過不少角色，不過大多擔任小三、情婦的角色，例如《隔離七日情》裡，她性感跨坐在黃宗澤身上激吻，又在《情越海岸線》中，穿著半空性感裝扮色誘人夫張國強，於被網民封為「御用情婦」，結果朱璇轉戰內地發展。

朱璇細仔遺傳媽咪優良基因

朱璇獲《流金歲月》、《美少年の戀》名導楊凡睇中，揀選她與張孝全、范植偉和關穎合作拍攝電影《淚王子》（2009），她憑角色入圍2010年香港電影金像獎和2010年亞洲電影大獎最佳新演員，亦在第五屆香港電影導演會年度大獎中獲年度新晉演員（銅），直到2015年離開TVB，朱璇與內地富二代男友Vincent在2018年比利時舉行戶外童話式婚禮，翌年她在社交網報喜宣布即將榮升做媽媽，2020年誕下大仔，2022年突然公開誕下第二胎的喜訊，細仔同樣遺傳了媽咪的優良基因，眼大大又皮膚白滑似足媽咪！

