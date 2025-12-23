吳業坤空手道賽事奪冠打「逆境波」 演藝事業同步報捷 殺入男配角十強
更新時間：16:45 2025-12-23 HKT
吳業坤近日雙喜臨門，不僅在一項空手道會慶十周年大賽中勇奪冠軍，更憑劇集《新聞女王2》中的家明一角，成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男配角」最後十強！
坤哥對上比賽已是半年前
坤哥在空手道賽事後分享，對上一次正式比賽已是半年前拍攝《新聞女王2》期間，遠赴烏茲別克參加亞洲賽事，久未參賽令他心情緊張，最終以「玩下、參與下、投入下」的初衷成功奪魁，他形容這次勝利猶如打下「逆境波」，正好提醒自己，無論是接下來的頒獎禮還是個人演唱會，都需以咬緊牙關，迎難而上的態度面對！
坤哥面對強勁對手
至於入圍「最佳男配角」十強，更是對坤哥演藝事業上的重要肯定。在《新聞女王2》中，他與同劇的鄧智堅及何廣沛一同獲得提名，競爭激烈，其他入圍者包括朱敏瀚、林子善、羅子溢、徐榮、丁子朗、姜大衛及羅天宇等好戲之人。坤哥將賽場上的拼搏精神與演藝生涯相互印證，承諾會在演員及歌手的不同舞台上繼續全力以赴，呈現最佳表現。
